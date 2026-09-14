Demisie din Grupul parlamentar 'Uniți pentru România'

Deputatul Raisa Enachi a informat luni Biroul permanent al Camerei Deputaților că, începând cu data de 1 septembrie 2026, și-a depus demisia din calitatea de membru al Grupului parlamentar 'Uniți pentru România'.

De la aceeași dată, Raisa Enachi a precizat că își va desfășura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat.

Grupul 'Uniți pentru România', din care face parte fostul premier Victor Ponta, a apărut prin schimbarea denumirii oficiale a grupului Partidului Oamenilor Tineri (POT) din Camera Deputaților, în mai 2026, în urma unor reconfigurări politice și a plecărilor din formațiune.

Anterior, Raisa Enachi a făcut parte din Alianța pentru Unirea Românilor, pe listele acestui partid obținând primul mandat de deputat, la Vaslui, în urma alegerilor din 2020. A părăsit formațiunea în februarie 2024, când s-a înscris în S.O.S. România, fiind realeasă pentru un nou mandat de parlamentar în decembrie 2024. A demisionat din partid în august 2025, potrivit Agerpres.