Sorin Grindeanu, surprins de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300: "Eram cu Hunor la mine în birou"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Președintele Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300, discuțiile pe care le-a avut cu Kelemen Hunor, varianta alegerilor anticipate, dar și despre cine este vinovat de prelungirea crizei guvernamentale în care ne aflăm.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că atât el, cât și Kelemen Hunor, au fost surprinși de faptul că proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților acum două zile. Liderul social-democrat a spus că a aflat despre acest lucru în momentul în care se afla în biroul său împreună cu președintele UDMR.

Declarațiile lui Grindeanu vin în contextul în care George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, marți, că pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a fost depus un proiect de lege ce vizează reducerea numărului de parlamentari la 300 de persoane.

Apoi, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a stabilit, miercuri, formarea unui grup de lucru care să analizeze proiectele de lege care vizează reducerea numărului de parlamentari. Grupul de lucru ar urma să fie format din 15 deputaţi, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare urmează să transmită până săptămâna viitoare propunerile.

Sorin Grindeanu: Hunor era la mine în birou când și eu, și el, am aflat despre introducerea peste ordinea de zi aprobată în Biroul Permanent al proiectului cu 300 de parlamentari

"În discuțiile pe care le-ați avut cu Kelemen Hunor s-au pus pe masă și proiectele care afectează în mod direct UDMR, de exemplu 300 de parlamentari, creșterea pragului pentru partidele minoritare?", a fost întrebarea acordată de o jurnalistă lui Sorin Grindeanu.

"Eram împreună. Așa cum bine știți, Hunor era la mine în birou când și eu, și el, am aflat despre introducerea peste ordinea de zi aprobată în Biroul Permanent al proiectului cu 300 de parlamentari. A fost o surpriză și pentru mine, și pentru Hunor. Am fost amândoi în același timp, live, împreună la mine în birou. Asta nu înseamnă că nu este un proiect despre care nu trebuie să se discute, că e clar că trebuie să se reducă numărul de parlamentari. Asta nu înseamnă că nu trebuie să se discute serios pe orice proiect de acest tip", a răspuns Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, întrebare pentru UDMR: Dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest Guvern, mai votează?

Președintele PSD a fost întrebat și despre declarațiile făcute joi, 10 septembrie de Kelemen Hunor, care a spus că UDMR respinge ideea unui vot alături de parlamentari SOS sau disidenţi din AUR pentru formarea unui nou Guvern.

"E un lucru pe care Hunor îl spune. Nu l-a spus ieri pentru prima dată. Eu am o singură întrebare. Dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest Guvern, mai votează UDMR-ul? Având în vedere că PNL-ul în ultimele luni a luat vreo 9 de la SOS, AUR, POT etc. Ăia nu sunt plecați?", a spus Sorin Grindeanu.

PSD, pregătit pentru varianta anticipatelor

Întrebat dacă ia în calcul și varianta alegerilor anticipate. Sorin Grindeanu a spus: "Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care din moment ce suntem în acest blocaj e una dintre variante. Nu știu dacă este cel mai dorit scenariu, dar poate că la un moment nu poate fi evitat. Partidul social-democrat este pregătit și pentru acest scenariu".

"Credeți că a fost o greșeală faptul că parlamentarii PSD nu s-au mobilizat imediat după moțiunea de cenzură din mai să strângă voturile pentru un Guvern PSD sau în jurul PSD, cum spuneți acum?", a fost întrebat apoi Sorin Grindeanu.

"Păi noi ne-am mobilizat, în sensul că am spus de fiecare dată că susținem fie varianta Tomac, fie varianta Veștea, numai că nu au fost destule voturi. Alții au blocat lucrurile, alții nu au venit lângă noi sau în jurul acelor premieri desemnați, nu PSD-ul", a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a comentat scurt și declarațiile făcute joi de Ilie Bolojan care a spus că și-a golit biroul de premier de 4 luni: "E încă acolo".