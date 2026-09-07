Nicușor Dan, amintiri din prima zi de școală: Mă ținea mama de mână. Mi-am ales colegul de bancă

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan și-a amintit de prima zi de școală.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă își amintește prima zi de școală. Șeful statului a rememorat momentul și a povestit câteva detalii pe care le păstrează în minte încă din copilărie.

"Îmi aduc aminte pentru că am schimbat clădirea de la grădiniță la școală. Între ele era o distanță de 300 de metri și era pentru prima dată când intram în curtea aceea. Mă ținea mama de mână și când am intrat în clasă mi-am ales colegul de bancă. Îmi aduc bine aminte", a spus acesta.

Elevii revin la școală pe 7 septembrie

Cursurile anului şcolar încep pe 7 septembrie şi se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri.

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru şi-au dus fiica la şcoală în prima zi. Aheea are 10 ani şi merge la o şcoală din cartierul Cotroceni. Preşedintele şi partenera sa au sosit ţinându-se de mână, în timp ce fiica lor mergea la câţiva paşi în faţa lor.

Șeful statului şi Mirabela Grădinaru mai au un fiu în vârstă de patru ani, pe nume Antim.

Preşedintele a fost prezent şi la Şcoala Gimnazială nr 1 Curcani, din judeţul Călăraşi. La finalul vizitei, a făcut mai multe declaraţii de presă.

"Şcoala din Curcani, jud. Călăraşi, e un model pentru comunităţi asemănătoare. Am câteva remarci despre sistemul de educaţie şi societatea noastră. O greşeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoaşterea. Suntem o societate care neglijează asta şi suferim toţi. Există o relaţie între prosperitate şi cunoaştere. Oricâte discursuri am face, realitatea este că educaţia din România, de azi de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare. Şi asta a avut un efect în sistemul nostru de educaţie. Ca să o spun direct, nu este o meserie care să fie atractivă. Asta e o problemă la care trebuie să ne uităm direct. Asta mi-au subliniat şi profesorii cu care am stat de vorbă aici.

Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinţilor faţă de şcoală. Pentru că, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul aşa cum ar trebui, de multe ori părintele are impresia că ştie mai bine cum să facă educaţie cu copilul lui. Cum să îl înveţe profesorul pe copilul lui, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon, etc. Trebuie să avem discuţii în societate pe subiectele astea.

Le mulţumesc cadrelor didactice care fac educaţie adevărată pentru copiii noştri. Şi sunt foarte mulţi. Măcar o dată pe an, la începutul şcolii, putem spune răspicat lucrul ăsta. Mulţumim cadrelor didactice.

Trebuie să îi încurajăm pe părinţi să aibă deschidere pentru ce le spun cadrele didactice, iar pe elevi să valorizeze şcoala, să înţeleagă că pentru a avea succes în viaţa lor personală tot timpul de acum încolo, e important ce învaţă când sunt la şcoală", a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: "A face din educație o prioritate, o alegere pentru generațiile de mâine"

Președintele Nicușor Dan, ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian și premierul interimar Ilie Bolojan au transmis mesaje, luni dimineață, la începutul noului an școlar.

„Dragi elevi,

Începeți acest nou an școlar cu încrederea că va fi o captivantă descoperire de noi cunoștințe, idei, informații. Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. (...) Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța (...) sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți. (...) Mediul online vă poate oferi opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni.

Dragi părinți,

În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează și oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei. (...) Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial. România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. (...) Dar este la fel de important să vedem și lucrurile care merg bine și, mai ales, potențialul extraordinar al tinerei generații. Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale.

O țară nu se schimbă peste noapte. (...) fără acces la o educație de calitate (...) nu putem spera că vom reuși să așezăm România pe un parcurs de dezvoltare durabilă. De aceea, a face din educație o prioritate este nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci mai ales o alegere pe care o facem acum pentru generațiile de mâine. La începutul acestui an școlar, vă doresc tuturor să aveți încredere în acest drum și în puterea de a-l face, împreună, mai bun. Mult succes elevilor, profesorilor și părinților!”, a transmis președintele Nicușor Dan.

An școlar 2026-2027

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

Intervale de cursuri

de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;

de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

Intervale de vacanţă

de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;

de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;

de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Preşedintele Nicuşor Dan nu a răspuns la întrebările despre noul Guvern. A vorbit doar de educaţie

