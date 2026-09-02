Claudiu Târziu cere reguli clare pentru rezervele strategice: ”Nu susțin o gestionare centralizată la nivelul UE”

Claudiu Târziu

Europarlamentarul Claudiu Târziu, raportor alternativ al Grupului ECR, a respins ideea unei gestionări centralizate a rezervelor strategice de produse agricole și a cerut ca noul cadru european să respecte competențele naționale și mecanismele deja existente.

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, a vorbit astăzi, în Comisia AGRI, în dosarul ”Organizarea Comună a Piețelor”. El a atenționat că ”nu trebuie să construim un nou nivel de birocrație europeană”, dar și că ”noul cadru NU trebuie să creeze un sistem paralel de reglementare a pieței”.

Redăm discursul europarlamentarului ECR:

”Domnule/Doamnă Președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului și colegilor pentru munca depusă până în prezent.

În intervenția mea din luna iunie pe acest dosar, am subliniat importanța sprijinului acordat fermierilor în perioade de criză.

Astăzi mă voi concentra în special asupra acestui aspect.

În ceea ce privește planurile naționale de pregătire și răspuns, propunerea prevede mai multe obligații pentru statele membre: identificarea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare, sisteme de avertizare timpurie și monitorizarea stocurilor de produse agricole esențiale.

Totuși, aș dori să subliniez faptul că nu trebuie să construim un nou nivel de birocrație europeană. Trebuie să respectăm competențele statelor membre și sistemele naționale existente de gestionare a crizelor. Noul cadru NU trebuie să creeze un sistem paralel de reglementare a pieței.

În al doilea rând, aș vrea să discut despre rezervele strategice de produse. Putem să ne asigurăm că rolul acestora va fi clar și definit?

Nu susțin transformarea într-un mecanism permanent de intervenție pe piață. Nu susțin o gestionare centralizată a stocurilor la nivelul Uniunii Europene.

În calitatea mea de raportor alternativ al Grupului ECR, voi susține în cadrul negocierilor o abordare care să consolideze capacitatea de răspuns a statelor membre respectând în același timp competențele naționale și mecanismele deja existente!” a spus Claudiu Târziu, în fața Comisiei.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501410