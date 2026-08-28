Scandal în AUR: Petrișor Peiu își acuză colegii că l-au lăsat în "offside", după votul pe Legea ANI. Ce spune despre plecarea din partid

Petrișor Peiu, deputat AUR. Sursa foto: Agerpres

Petrișor Peiu spune că unii dintre colegii din AUR l-au lăsat în "offside" și a explicat de ce nu a participat la votul pe Legea ANI. Totodată, liderul sentorului AUR a spus dacă va pleca sau nu din partid după acest scandal apărut după votul pe Legea ANI.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că nu a participat la votul pe legea ANI deoarece era plecat din Bucureşti, cu probleme personale. El a afirmat că preferă să evite să participe în format online la ședințele din Parlament și a susținut că ulterior a primit sute de mesaje în care ar fi fost făcut "trădător" și chiar că ar fi fost amenințat cu moartea.

"Nu am participat la vot pentru că nu eram prezent în București. N-aș fi putut pentru că era o chestiune de familie programată din februarie. În al doilea rând, am avut de câteva ori niște probleme cu tableta asta de la STS și am preferat să renunț. Adică eu mă duc fizic la Parlament, prefer să evit.

Problema de fond este următoarea. În ziua de miercuri, eu am fost pus într-o situație foarte dificilă, lăsat în offside de către o parte din colegii mei care ar fi trebuit să mă ajute și, în același timp, am fost atacat de către cel puțin un trust de presă, nu știu dacă la al doilea este același atac, fără ca cineva dintre cei care știau situația să spună adevărul. Astfel încât și ieri, și astăzi m-au asaltat sute de mesaje în care sunt făcut trădător, sunt amenințat cu moartea", a declarat Petrișor Peiu la B1 TV.

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Miercuri, 26 august, Petrișor Peiu anunța pe Facebook că nu va vota Legea ANI

Reamintim că votul pe Legea ANI a provocat, miercuri, 26 august, fricțiuni în AUR, iar Petrișor Peiu a avut o poziție discordantă față de decizia partidului condus de George Simion. Liderul senatorilor AUR declarase, tot pe Facebook, că atunci când Legea ANI a ajuns prima dată la Senat, pe 30 iulie, senatorii AUR s-au abținut de la vot, în pofida cererii sale de a vota "pentru". Ulterior, legea a ajuns la Camera Deputaților într-o nouă formă, iar deputații din AUR au votat "împotrivă", fără să se consulte cu el.

"Așa cum am spus, eu nu voi participa la acest vot, cum nu am participat nici la celelalte, deoarece cred că senatorii AUR ar fi fost bine să mă asculte încă de pe 30 iulie. Aici intervine onoarea. Onoarea de a nu vota azi ceea ce ai respins ieri. Sau măcar de a explica de ce ai făcut-o", a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook, miercuri, 26 august.

Totuși, miercuri, 26 august, Legea ANI a trecut de votul final al Senatului, cu tot cu „amendamentul Fritz”, pe care Curtea Constituțională l-a declarat constituțional. Aceasta a fost votată inclusiv de senatorii AUR.

Petrișor Peiu: Nu voi pleca din AUR și nu voi vota altfel decât partidul AUR în Parlament

Vineri, 28 august, într-o nou postare pe pagina sa de Facebook, Petrișor Peiu a vorbit și despre plecarea din partid. El a declarat că nu intenționează să părăsească AUR și că nu vede acum "o opțiune politică mai bună".

"Am decis să mă opresc să răspund acuzațiilor care mi se aduc legate de legea integrității incluzând amendamentul Fritz. Pentru a proteja partidul AUR, pe listele căruia am fost ales și pentru care am reintrat în politică după 20 de ani.

O spun încă o dată: nu voi pleca din AUR și nu voi vota altfel decât partidul AUR în Parlament. Nu cred ca astăzi este o opțiune politică mai bună pentru România.

Dacă mâine ar fi alegeri prezidențiale aș vota tot cu George Simion. Evident că voi face tot ceea ce am promis.

România are nevoie de adevăr, de corectitudine și de consecvență din partea politicienilor", a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Petrișor Peiu: După acest episod, mi-am pierdut încrederea în politică și politicieni

Totodată, Petrișor Peiu a spus că nu și-a schimbat opțiunile politice.

"Faptul că spun adevăruri incomode nu înseamnă, însă, că mi-am schimbat opțiunile politice. Îi sfătuiesc sincer pe toți cei care m-au insultat și m-au amenințat să meargă să se spovedească. Eu, unul, o voi face și voi cere milă de la Dumnezeu pentru păcatul trufiei", a mai scris Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a mai susținut că după acest episod și-a pierdut "încrederea în politică și politicieni".

"După acest episod, mi-am pierdut încrederea în politică și politicieni. Îmi pare rău, dar țara nu va putea funcționa atâta timp cât politica nu se va face doar de către politicieni și doar cu instrumente politice", a mai susținut Petrișor Peiu.