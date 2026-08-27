Adevărata cauză a accidentului de la Ianca. De ce au murit două persoane după ceea ce a părut, iniţial, o depăşire imprudentă

Sursa: Captură video

În urmă cu două săptămâni, o adevărată tragedie a avut loc la ieşirea din Ianca spre Brăila. Două maşini s-au lovit frontal, iar accidentul s-a soldat cu două victime decedate.

Accidentul a avut loc pe DN2B, la ieşirea din oraşul Ianca spre Brăila. Un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani a pătruns pe contrasens şi s-a izbit violent de o altă maşină, condusă de o femeie de 39 de ani. Aceasta era în maşină cu cei trei copii ai săi. Bărbatul de 55 ani şi soţia sa, în vârstă de 54 de ani, au murit în urma accidentului.

Șoferița și cei trei copii aflați în autoturismul care circula regulamentar au fost răniți. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru evaluare și îngrijiri.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Adevăratul motiv al accidentului

Dar de ce a avut loc acest accident? Dacă ne gândim la sintagma "omul, drumul şi maşina", putem vedea că niciunul dintre şoferi nu era băut sau sub influenţa altor substanţe, maşinile nu au avut defecte, iar drumul nu a avut probleme. Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, a explicat adevăratul motiv.

"Întâmplător m-a sunat cineva, adică o rudă a celor care veneau cu mașina din față (n.r. maşina lovită). Și aici e o poveste care poate să ne învețe multe lucruri.

Ce s-a întâmplat aici a fost un cumul de factori. Vorbim de regula şvaiţerului. În mașina asta e o familie, soț-soție. Mașina care nu este imediat în față, ci următoarea mașină îi avea pe copiii lor, cei doi tineri care se văd pe video că vin la mașină, și mergeau cu toţii către mare.

La un moment dat au vorbit și au spus: „Ne-am despărțit, avem o mașină între noi”, și erau pe niște drumuri pe unde i-a dus GPS-ul, pe undeva pe la Ianca, i-a dus pe la Bărăganu. Și atunci au zis: „Hai să facem cumva să ne reunim”. Cei din față au redus puțin, adică copiii, cel care era între ei a frânat și mai brusc un pic că a fost incomodat. Adică copiii au redus în ideea să fie depășiți de maşina dintre ei și să poată să vină părinții aproape, să fie cuplați.

Șoferul mașinii din accident a fost surprins că mașina din față a frânat și n-a reușit să oprească până în el. Și cum spuneam, bărbații trag stânga când nu pot opri până la mașina din față. Și atunci a evitat prin stânga. E un reflex, femeile evită prin dreapta, spre exemplu.

Din față venea o mașină... norocul celor din față că fiind într-o mașină mai mare, au avut inerție mai mare și atunci ei au fost afectați mai puțin. E o tragedie care s-a întâmplat din, să zic, dintr-un cumul de factori, dar și dintr-o neștiință a conducerii defensive. Adică n-au știut cum să facă ca să nu se pună în pericol", a declarat Titi Aur la DC Conducem.