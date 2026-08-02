Accident grav în Suceava: 2 motocicliști în stare gravă

Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Doi motociclişti în stare gravă după un accident rutier produs la Salcea.

Doi motociclişti, unul în vârstă de 25 de ani, iar celălalt de 29 de ani, au fost fost răniţi, duminică seară, după un accident rutier produs pe raza oraşului Salcea, a anunţat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SJA) Suceava, Dan Teodorovici.

Potrivit oficialului SJA, cei doi motociclişti au fost răniţi după ce motocicletele acestora au părăsit partea carosabilă.

Pentru intervenţie au fost trimise trei echipaje de ambulanţă.

"La faţa locului au găsit două victime de sex masculin de 29 şi 25 de ani, poli-traumatizate, în comă, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco- abdominal", a afirmat Dan Teodorovici.

După stabilizarea de la faţa locului, victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava.

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