Andrei Trandaş, consilier local în Sectorul 2, lovit pe trotuar de trotinetă. A ajuns la spital, a dat declaraţie la Poliţie, dar nu a mers mai departe. Iată de ce

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Andrei Trandaş, un consilier local în Sectorul 2 din Capitală, a povestit pe Facebook că a fost lovit de o trotinetă electrică pe trotuar. Acesta a spus de ce, după ce a dat declaraţii la Poliţie, nu a mers mai departe.

"Am pățit-o. Am fost lovit pe trotuar de o trotinetă electrică.

Nu metaforic. Nu „aproape”. Nu „m-am speriat puțin”.

Prima dată, între Obor și Lizeanu, mergeam pe trotuar și un băiat de 13 ani, pe o trotinetă electrică, a intrat în mine din spate. Venea cu viteză. În ultimul moment am încercat și eu să mă feresc, a încercat și el, dar nu a mai avut timp. M-am trezit pe jos.

Primul meu gând a fost să mă uit după mine, să văd dacă sunt întreg. Eram julit, speriat, în stare de șoc. El era și el speriat și repeta: „Domnul, domnul, sunteți bine?”. După ce mi-am dat seama că nu sunt rupt în bucăți, evident, am început să îl înjur. I-am cerut buletinul. Nu avea. Avea 13 ani. Până la urmă l-am lăsat să plece.

Eu m-am dus la spital, pentru că nu știam dacă am pățit ceva ce nu simțeam încă. La camera de gardă, când am spus că este vorba de un accident, a fost anunțată poliția. A venit un echipaj, am dat declarație, apoi am fost chemat la secție. Am renunțat să merg mai departe.

Nu pentru că nu fusese grav. Ci pentru că mi-am dat seama că problema nu era doar copilul acela speriat. Problema era că cineva îi pusese în mână o trotinetă și îl lăsase să circule fără să cunoască reguli, fără repere, fără să înțeleagă ce poate însemna un impact cu un pieton", a scris Andrei Trandaş pe Facebook.

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Nu a fost singurul incident

"Revin acum la povestea asta pentru că zilele trecute am trecut printr-o situație asemănătoare.

Mergeam cu tatăl meu pe un trotuar foarte îngust. Este atât de îngust încât două persoane abia încap una lângă alta. Din față venea un bărbat cu trotinetă electrică. De la distanță i-am spus că nu are voie să circule cu trotineta pe trotuar. În loc să coboare, a venit direct spre mine, până aproape lipit de mine, ca și cum eu trebuia să mă dau la o parte de pe trotuar ca să treacă el cu trotineta.

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M-a întrebat, foarte convins:

„Și pe unde să merg?”

Pe carosabil. Sau pe o pistă reală, acolo unde există. Nu pe trotuar. Nu printre pietoni. Nu pe un spațiu în care un copil, un om în vârstă sau un părinte cu cărucior nu are unde să se ferească. Nu m-a crezut. Mi-a spus că nu există așa ceva, că nu are cum să fie interzis. Secția de poliție era la câteva zeci de metri. S-a dus acolo convins că îmi demonstrează că are dreptate. Am ajuns și eu după câteva secunde. Agentul i-a confirmat că trotinetele electrice nu au ce căuta pe trotuar și că regula nu e nouă. Omul era vizibil surprins.

A plecat apoi pe carosabil, dar pe sens interzis. Și nu a fost sancționat nici pentru mersul pe trotuar, nici pentru faptul că a plecat apoi pe sens interzis. Asta este realitatea care mă enervează cel mai tare: nu vorbim doar despre oameni care greșesc. Vorbim despre un fenomen lăsat să crească fără educație, fără controale reale și fără consecințe. Știu că o să supăr oameni care folosesc trotinete. Mulți sunt tineri, oameni din generația mea, oameni care vor un oraș mai puțin blocat de mașini. Și sunt de acord cu direcția asta. Dar mobilitatea alternativă nu poate însemna să îți muți frica de mașini pe corpul pietonului. Pentru că asta se întâmplă, de fapt.

Mașina îi sperie pe cei cu biciclete și trotinete. Cei cu trotinete se mută pe trotuar. Pietonul rămâne ultimul, fără protecție și fără unde să se mai ducă. Nu e normal.

Și nu e doar o părere personală. Codul rutier prevede reguli clare pentru trotinetele electrice:

- vârsta minimă este 14 ani;

- trotinetele trebuie să aibă lumini și elemente reflectorizante;

- casca este obligatorie sub 16 ani când circuli pe carosabil;

- transportul pasagerilor este interzis;

- dacă există pistă pentru biciclete, trebuie folosită pista;

- în lipsa pistei, circulația trotinetelor electrice este permisă pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Cu alte cuvinte: trotuarul nu este soluția", a mai transmis consilierul local.

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"Nu vreau un oraş fără trotinete"

"Da, Bucureștiul are prea puține piste bune. Da, multe trasee sunt prost gândite. Da, unele „piste” sunt doar vopsea pe trotuar și arată mai degrabă ca o scuză administrativă decât ca infrastructură reală. Dar lipsa infrastructurii nu justifică punerea pietonilor în pericol. Există deja o decizie la nivelul Capitalei: MasterPlan Velo București a fost aprobat prin HCGMB nr. 275/30.07.2025. E bine că există o direcție și o rețea strategică gândită la nivelul orașului, dar implementarea va dura ani. Până atunci, problema nu poate fi lăsată în aer.

Mai ales că nu toate intervențiile vor veni doar de la Primăria Capitalei. Unele artere sunt sau pot fi preluate de primăriile de sector, iar multe străzi secundare vor depinde, practic, de sectoare. Tocmai de aceea trebuie coordonare reală: pistele făcute de sectoare trebuie să respecte aceeași logică a rețelei mari, să fie conforme, conectate, utile și sigure, nu bucăți desenate haotic, care încep nicăieri și se termină în trotuar. REPER a susținut deja în Consiliul General o măsură prin care trotinetele electrice au fost interzise în parcurile din București. A fost un pas corect. Dar nu este suficient. Problema trotuarelor rămâne uriașă. Și trebuie spus direct: nu putem să fim permanent revoltați pe lipsa de responsabilitate a altora, iar când vine vorba de comportamentul nostru să întoarcem capul. Nu putem să cerem oraș civilizat doar când ne convine.

Dacă folosești trotinetă electrică, ai o responsabilitate. Nu e o jucărie. Are greutate, are viteză, iar într-un impact nu lovești o idee abstractă. Lovești un om. Poate fi un copil. Poate fi un om în vârstă. Poate fi cineva care pur și simplu merge pe trotuar și are dreptul să nu fie nevoit să se ferească din spate sau din față de o trotinetă. O fractură la 25 de ani e una. O fractură la 75 de ani poate schimba viața unui om.

De aceea cer public Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 2 Bucuresti, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 2, Poliției Române, Poliției Locale a Municipiului București, primăriilor de sector, Poliției Rutiere și operatorilor de trotinete să trateze subiectul serios:

1. campanie publică mare și clară: trotinetele nu circulă pe trotuar;

2. controale reale în zonele unde problema se repetă;

3. sancțiuni aplicate, nu doar explicații date în treacăt;

4. obligații mai clare pentru operatori, inclusiv informare în aplicații și limitări tehnice unde se poate;

5. hartă publică a zonelor problematice;

6. coordonare între Primăria Capitalei și sectoare, astfel încât pistele de pe artere și cele de pe străzile secundare să fie parte din aceeași rețea, nu proiecte rupte unele de altele;

7. piste reale, separate și sigure, nu improvizații pe trotuar.

Nu vreau un oraș fără trotinete. Vreau un oraș în care trotinetele nu îi pun în pericol pe pietoni. Trotuarul este ultimul loc sigur al celui care merge pe jos. Nu îl luăm și pe acela", a completat Andrei Trandaş.