Cum reglementează Grecia circulația trotinetelor. Cine mai are voie să le folosească

Sursa Foto: FreePik | Trotinetele electrice

Trotinetele folosite pe drumurile publice de către copii și chiar de către adulți, fără nicio regulă, reprezintă o problemă acută și-n România. În această săptămână, Grecia o va reglementa. Iată cum!

Grecia va adopta în această săptămână o reglementare mai strictă referitoare la trotinetele electrice, a anunţat adjunctul unui ministru elen luni, după o serie de accidente în care au fost implicaţi în special utilizatori tineri, notează AFP.

Schimbare la presiunea publică

Utilizarea trotinetelor electrice de către copii "va fi de acum interzisă, în cadrul unui proiect de lege care va fi supus la vot marţi", a declarat adjunctul ministrului Transporturilor, Giorgos Kotsiras, pentru postul de televiziune Skai, notează Agerpres. Mai multe voci critice s-au făcut auzite în ultimele săptămâni în Grecia pentru a-i cere Guvernului de la Atena să acţioneze în această privinţă.

Trotinetele electrice, interzise sub 17 ani

Giorgos Kotsiras a precizat că noua lege prevede:

interdicţia de utilizare a trotinetelor electrice pentru persoane cu vârste mai mici de 17 ani

creşterea cuantumului amenzilor pentru conducere periculoasă

asigurare de accidente obligatorie.

”Pe baza datelor statistice, am constatat că, în rândul compatrioţilor noştri sub 17 ani, rata accidentelor este în creştere”, a explicat oficialul elen.

Potrivit Federaţiei angajaţilor din spitalele din Grecia, aproximativ 400 de copii şi adolescenţi au fost răniţi în accidente în care au fost implicate trotinete electrice pe parcursul anului trecut, iar jumătate dintre ei au trebuit să fie spitalizaţi.