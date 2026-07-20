Viitura s-a mutat din Bușteni în Provița. Un pârâu aproape secat ieri a ieșit astăzi din albie

Viitura s-a mutat din Bușteni în Provița. Pârâul care ieri era aproape secat a ieșit din albie în doar câteva minute.

După inundațiile puternice care au lovit duminică stațiunea Bușteni și zona Poiana Țapului, luni fenomenele meteo extreme s-au mutat în altă zonă a județului Prahova.

În jurul orei 15:00, în localitatea Provița, un pârâu care, potrivit localnicilor, ieri era aproape secat, a ieșit din albie în doar câteva minute. Deși în zonă nu plouase cu o zi înainte, precipitațiile abundente de luni au provocat o viitură rapidă. Practic, norii care duminică s-au descărcat deasupra Bușteniului au lovit astăzi o zonă aflată la aproximativ 50 de kilometri mai la sud.

Bușteniul, sub ape cu o zi înainte

Duminică, ploile torențiale au provocat inundații în Bușteni și Poiana Țapului, unde mai multe străzi au fost acoperite de apă, iar viitura a luat mai multe autoturisme. Din cauza aluviunilor aduse pe carosabil, circulația pe DN1 a fost blocată în mai multe zone și reluată abia duminică seară, după intervenția echipajelor.

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Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că pompierii, polițiștii, jandarmii și celelalte structuri rămân mobilizate în mai multe județe afectate de vremea severă.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și recomandă populației să respecte avertizările meteorologice și să evite zonele afectate de viituri.







