DN1, din nou blocat în Prahova, în zonele Comarnic și Nistorești/ Forțe suplimentare de intervenție/ Versant prăbușit la Cornu

foto: ISU Prahova

După de duminică viitura a făcut prăpăd în Bușteni, luni după-amiază ploile abundente au blocat din nou DN1, de această dată în zonele Comarnic și Nistorești.

Update: Traficul rutier este blocat, luni după-amiază, pe drumul naţional DN 1, la Breaza, din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil de pe versanţi, iar la Cornu un versant s-a prăbuşit pe aceeaşi arteră de circulaţie, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

"Pe DN 1 se intervine pentru înlăturarea efectelor produse de scurgerile şi aluviunile de pe versanţi în localitatea Breaza, traficul fiind blocat. Totodată, din cauza precipitaţiilor, s-a produs o surpare a versantului pe DN 1 în dreptul localităţii Cornu, care a blocat ambele sensuri de mers, forţele trimise în sprijin de la ISU B-IF şi USISU Ciolpani înaintând cu dificultate", arată sursa citată.

În urma surpării versantului, o autoutilitară a fost avariată, nefiind înregistrate victime.

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Update: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a dispus suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie la Comarnic ca urmare a efectelor produse de viitură.

Astfel, de la ISU Bucureşti-Ilfov se deplasează la faţa locului un autocamion de intervenţie, o autospecială de descarcerare şi 3 motopompe, de la ISU Dâmboviţa - 2 autocamioane de intervenţie, 2 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 6 motopompe şi un microbuz, de la ISU Argeş - un autocamion de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 3 motopompe şi un microbuz; de la ISU Teleorman - un buldoexcavator, un autocamion de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 3 motopompe şi un microbuz; de la ISU Braşov - un autocamion de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 3 motopompe şi un microbuz, iar de la USISU - un microbuz.

"Forţele suplimentare acţionează integrat alături de echipajele ISU Prahova pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice, desfăşurând misiuni de evacuare a apei, îndepărtare a arborilor şi elementelor de construcţie căzute, precum şi alte intervenţii destinate înlăturării situaţiilor de pericol", precizează IGSU.

Duminică, viitura a luat mai multe mașini, a inundat gospodării și chiar a luat o femeie, salvată la timp, dar suferind mai multe fracturi.

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Update: Circulaţia rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers pe DN 1, între km 95 şi km 100, din cauza inundaţiilor care afectează partea carosabilă, a anunţat, luni, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Luni după-amiază, Poliţia Judeţeană Prahova anunţă ca drumul naţional 1 este blocat pe două tronsoane la ora transmiterii acestei ştiri, în urma ploilor torenţiale. Circulaţia este restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov intre kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

Reprezentanţii ISU Prahova şi cei ai Secţiei Drumuri Naţionale Ploieşti intervin pentru eliberarea drumului. „În urma fenomenelor meteorologice manifestate prin averse însemnate cantitativ, pompierii prahoveni intervin pe DN1, în oraşul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă. O parte dintre forţele de intervenţie care acţionează în zonă se deplasau către Buşteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situaţiei create de noile precipitaţii abundente”, precizează ISU Prahova.