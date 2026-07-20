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DCNews Stiri Accident grav pe DN2 - E85 cu cinci victime, printre care trei copii. Două persoane, încarcerate

Accident grav pe DN2 - E85 cu cinci victime, printre care trei copii. Două persoane, încarcerate

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 20 Iul 2026
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accident ambulanta
Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Un accident grav s-a produs luni seară.

Un accident rutier soldat cu cinci victime, între care trei copii, s-a produs, luni seara, la intersecţia între drumul judeţean DJ 207B şi drumul naţional DN2 (E85), a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

În accident au fost implicate un autoturism şi un camion care transportă butelii cu gaz metan.

Sunt cinci victime din autoturism, iar conducătorul auto femeie şi pasagera dreaptă faţă sunt încarcerate. În spate sunt victime trei copii”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

La faţa locului intervin mai multe echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ dar şi pompierii cu modulul de descarcerare şi ambulanţe SMURD.

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