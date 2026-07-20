Sindicaliștii cer concedieri colective la CFR Marfă și avertizează: Peste 1.700 de angajați, într-o stare de incertitudine!

CFR Marfă. Sursa foto: Agerpres

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane avertizează, luni, cu privire la situaţia „extrem de gravă” a peste 1.700 de angajați rămași într-o situație incertă, după intrarea companiei în procedura de faliment și pierderea licenței.

„De luni de zile atragem public atenția asupra situației dramatice în care se află salariații CFR Marfă. Am solicitat în repetate rânduri autorităților să ia măsurile necesare pentru protejarea acestora. Din păcate, toate aceste apeluri au rămas fără rezultat”, au scris, luni, sindicaliștii Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane.

Sindicaliștii cer aprobarea concedierii colective

În cadrul întâlnirilor organizate la nivelul CFR Marfă s-a discutat și s-a solicitat inițierea demersurilor pentru aprobarea unui program de concediere colectivă, a transmis FNFMCV. Totuși, până în prezent, susțin sindicaliștii, „nu a fost făcut niciun pas concret”.

Astfel, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a înaintat, luni, un nou demers către Guvernul României și Ministerul Transporturilor, prin care solicită aprobarea programului de concediere colectivă și aplicarea măsurilor de protecție socială prevăzute de lege pentru salariații SNTFM „CFR Marfă” – S.A.

„Nu mai este timp pentru amânări. În spatele acestor demersuri sunt oameni și familiile lor, care așteaptă soluții, nu promisiuni. Federația va continua să facă toate demersurile necesare până când drepturile acestor salariați vor fi respectate”, se mai arată în comunicatul publicat pe Facebook.

În documentul ataşat postării, sindicaliştii avertizează cu privire la situaţia „extrem de gravă” a peste 1.700 de salariaţi, care „se află într-o stare de profundă incertitudine”.

CFR Marfă se află în procedură de faliment, iar din 9 mai 2026 şi-a pierdut licenţa de transport feroviar.