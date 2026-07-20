Au început înscrierile în Programul Rabla Auto 2026: Ce valoare au ecotichetele și cum te poți înscrie

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Persoanele fizice se pot înscrie, începând de astăzi, 20 iulie, în Programul Rabla Auto 2026.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că înscrierile în Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice au început astăzi, 20 iulie, la ora 10:00. Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului de 300 de milioane de lei.

„Astăzi, 20 iulie, ora 10:00, începe Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice!

Dăm startul înscrierilor în cea mai așteptată sesiune de finanțare destinată înnoirii parcului auto din România.

Perioada de înscriere: 20 iulie 2026, ora 10:00 - 31 decembrie 2026, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului.

Buget total: 300 de milioane de lei”, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu pe pagina de Facebook.

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Valoarea ecotichetelor

Valoarea ecotichetelor ajunge la 18.500 de lei pentru mașinile sută la sută electrice și la 10.000 de lei pentru autoturismele cu motor termic. Potrivit anunțului, înscrierile se fac exclusiv online, pe platforma AFM.

„18.500 lei – autoturisme 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – autoturisme plug-in hybrid și motociclete electrice;

12.000 lei – autoturisme hybrid;

10.000 lei – autoturisme cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.

Înscrierea se realizează exclusiv online, prin intermediul site-ului oficial https://inscrierionline.afm.ro/

Dacă intenționezi să îți schimbi mașina în acest an, pregătește documentele necesare și accesează platforma imediat ce începe sesiunea”, a mai transmis Administrația Fondului pentru Mediu pe pagina de Facebook.