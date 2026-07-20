Donald Trump a rămas pe scenă după ce a dat Spaniei Cupa Mondială - FOTO

Sursa: Agerpres

Imagini cum rar se văd în fotbal au fost surprinse la ceremonia de înmânare a trofeului la finala CM2026. Donald Trump, preşedintele SUA, a fost cel care le-a dat spaniolilor trofeul, dar apoi a rămas cu ei pe scenă la celebrare.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino, au înmânat trofeul Cupei Mondiale echipei Spaniei, după finala câştigată cu Argentina, scor 1-0 (după prelungiri, gol marcat de Ferran Torres).

Imagini rare la ceremonia de înmânare a trofeului. Donald Trump a rămas pe scenă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a rămas pe scenă alături de jucătorii Spaniei după ce le-a înmânat trofeul, asta deşi Gianni Infantino a încercat să îl ia la o parte.

Trump a avut un scurt dialog cu mijlocaşul Barcelonei, Gavi, apoi cu mijlocaşul celor de la Manchester City, Rodri, care i-a şi făcut un semn elegant să părăsească scena.

În cele din urmă, jucătorii Spaniei au ridicat trofeul chiar dacă preşedintele Donald Trump nu părăsise podiumul.

Scene similare au avut loc şi în 2025, la Campionatul Mondial al Cluburilor, câştigat de Chelsea în finala cu PSG. Şi atunci Donald Trump a înmânat câştigătoarei trofeul şi nu a plecat de pe scenă.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Spania obţine al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

La Roja a avut prima ocazie de gol prin Yamal (5), cu un şut din unghi, după o combinaţie cu Olmo, dar Dibu Martinez a apărat. Oyarzabal (39) a şutat de la 18 metri, dar goalkeeper-ul lui Aston Villa a fost la post. Cucurella (43) a şutat de la 20 de metri, însă imprecis.

În repriza secundă, dominarea ibericilor s-a accentuat, dar, rând pe rând nu au reuşit să îl învingă pe Emiliano Martinez jucători ca Baena (46), Olmo (64), Ferran Torres (67), Pedri (77), Cubarsi (77), Laporte (81), Nico Williams (90+3), Yamal (90+8).

În min. 90+3, Fernandez a făcut un fault la Cubarsi la centrul terenului şi a primit al doilea cartonaş galben.

În prelungiri, Martinez a salvat golul şi la lovitura de cap a lui Nico Williams (93). Atacantul lui Athletic Bilbao a reuşit să înscrie (96), dar golul a fost anulat pentru un fault comis de Merino la Otamendi.

Merino a ratat o mare ocazie de gol (103) reluând cu capul de la 7 metri lângă poartă.

Golul de titlu mondial s-a marcat în min. 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a şutat sub transversală.

Deşi aflată în zece oameni, Argentina s-a aruncat disperată în atac şi a avut două şanse de a înscrie. Senesi (120) a reluat din careul mic centrarea lui Simeone, dar mingea a fost deviată în corner, iar Giuliano Simeone (120+2) a şutat de la 10 metri din voleu peste poartă.