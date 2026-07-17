Finala Cupei Mondiale 2026, amenințată de poluare. Fumul incendiilor din Canada a ajuns la New York / FOTO: captură video YouTube @Reuters

Fumul provenit din incendiile de vegetație care continuă să afecteze Canada a ajuns în nord-estul Statelor Unite, unde a provocat o deteriorare accentuată a calității aerului. Situația a stârnit îngrijorări cu doar câteva zile înaintea finalei Cupei Mondiale de Fotbal, programată duminică în New Jersey, pe un stadion în aer liber. Masele de aer au transportat fumul spre sud, iar mai multe mari orașe americane au fost acoperite de un strat dens de poluare.

Responsabilii implicați în organizarea competiției au transmis că monitorizează permanent condițiile meteorologice și nivelul poluării.

„Au avut loc discuţii pe această temă, avem un reprezentant al serviciilor meteorologice naţionale la FIFA”, a declarat Andrew Giuliani, coordonatorul echipei de la Casa Albă însărcinate cu organizarea Campionatului Mondial de Fotbal.

În New Jersey, unde se va disputa finala dintre Spania și Argentina, indicele calității aerului era vineri încadrat în categoria „dăunător sănătății”, chiar dacă valorile s-au îmbunătățit ușor față de ziua precedentă.

Începând de joi, aplicația oficială destinată suporterilor transmite notificări privind poluarea, recomandând oamenilor să rămână în spații închise sau să poarte măști de protecție.

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Meteorologii estimează o ameliorare până la finala Cupei Mondiale

Specialiștii Serviciului Național de Meteorologie avertizează că fumul ar putea redeveni mai dens în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Ar trebui să asistăm la revenirea vânturilor din nord-vest deasupra regiunii Marilor Lacuri, ceea ce ar putea capta o parte din acest fum şi l-ar putea împinge spre nord-est”, a explicat pentru AFP meteorologul Peter Mullinax.

Deocamdată, prognozele nu indică un nou episod sever de poluare pentru ziua finalei.

Detroit, Chicago și Washington, printre cele mai afectate orașe

Poluarea a afectat mai multe regiuni din Midwest și nord-estul Statelor Unite.

Detroit și Chicago au înregistrat vineri un indice al calității aerului încadrat la nivel „periculos”, iar potrivit platformei IQAir, cele două orașe s-au numărat printre cele mai poluate metropole din lume.

Fumul a ajuns și la Washington, unde autoritățile au încadrat calitatea aerului drept „foarte nesănătoasă” și au recomandat populației să evite activitățile în aer liber care nu sunt absolut necesare.

În numeroase orașe, locuitorii au ales să poarte măști pentru a se proteja de particulele din aer.

Ploile ar putea reduce nivelul poluării

Potrivit cercetătorului Mark Parrington, din cadrul serviciului european Copernicus pentru monitorizarea atmosferei, precipitațiile prognozate în weekend ar putea contribui la dispersarea fumului.

„Însă, ceea ce se va întâmpla ulterior va depinde de evoluţia incendiilor şi de intensitatea acestora”, a precizat specialistul pentru AFP.

Experții în domeniul mediului avertizează că incendiile forestiere tot mai intense sunt favorizate de schimbările climatice.

„Un cer din ce în ce mai plin de fum subliniază urgenţa unei tranziţii rapide către energiile curate, în locul construirii de noi infrastructuri legate de combustibilii fosili, care agravează şi mai mult schimbările climatice”, a declarat Paul Mathewson, directorul programelor ştiinţifice din cadrul organizaţiei Clean Wisconsin.

Acesta explică faptul că temperaturile mai ridicate și reducerea umidității solului favorizează extinderea sezonului incendiilor.

„Când izbucneşte un incendiu în astfel de condiţii, asistăm la focare de amploare foarte mare, care pot arde neîntrerupt, săptămâni întregi, chiar şi pe tot parcursul verii”, a explicat specialistul.

Aproape 900 de incendii sunt active în Canada

Situația rămâne critică în Canada. Potrivit Centrului Interdepartamental pentru Incendii Forestiere, sunt active 893 de incendii de vegetație, dintre care 209 sunt scăpate de sub control.

De la începutul anului, flăcările au distrus aproape 2,8 milioane de hectare de teren. Cu o săptămână înainte, suprafața afectată era de aproximativ 1,6 milioane de hectare.

Până în prezent, incendiile din provincia Ontario nu au făcut victime, însă autoritățile au evacuat mai multe comunități izolate, informează Agerpres.