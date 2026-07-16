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Lucas Digne, fundașul francez care a provocat penalty-ul în semifinala cu Spania, mesaj dureros după eliminarea de la Mondial

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 16 Iul 2026
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lucas digne, lamine yamal, barcola
Lucas Digne, Lamine Yamal şi Bradley Barcola / Sursa foto: Agerpres

Luca Digne a oferit prima reacție după ce Franța a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026.

Fundaşul francez Lucas Digne şi-a făcut mea culpa după ce a avut o evoluţie slabă în meciul pe care "les Bleus" l-au pierdut marţi în faţa Spaniei (0-2) în prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2026, relatează site-ul eurosport.fr, potrivit Agerpres.

După o prestaţie complicată împotriva Spaniei şi a lui Lamine Yamal, Lucas Digne şi-a recunoscut greşeala, joi, printr-un mesaj postat pe contul său de Instagram.

"Cel mai greu lucru astăzi este să găsesc cuvintele pentru a-mi exprima imensa dezamăgire. În primul rând, sunt dezamăgit de mine însumi", a scris jucătorul echipei Aston Villa, care urmează să se alăture lui PSG.

Marţi seară, Lucas Digne a avut mari dificultăţi în a-l bloca pe Lamine Yamal. Pe lângă faptul că a comis un fault în careu după ceva mai mult de 20 de minute de joc, pentru care adversarii au primit penalty, fundaşul stânga francez a fost pus în permanenţă în dificultate de jucătorul Barcelonei, situaţie care a dus la înlocuirea sa cu Theo Hernandez (minutul 71) şi la eliminarea Franţei.

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"Acesta este sfârşitul unui vis"

La două zile după această imensă dezamăgire, jucătorul francez a transmis un mesaj pe contul său de Instagram.

"Aşadar, acesta este sfârşitul unui vis. Visul unui copil şi, cu siguranţă, visul miilor de oameni care ne-au susţinut... Sfârşitul unui vis poate fi dificil, iar trezirea la realitate, şi mai brutală. Cel mai greu lucru astăzi este să găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima această dezamăgire uriaşă. În primul rând, sunt dezamăgit de mine însumi. Sunt, de asemenea, dezamăgit pentru această echipă, pentru tot efortul depus şi pentru acest grup de jucători extraordinari", a scris el.

La CM 2026, jucătorul echipei Aston Villa a fost inclus în echipa de start de cinci ori. La începutul turneului, el nu a făcut parte din primul unsprezece în meciurile cu Senegal (3-1) şi Norvegia (4-1).

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