Șeful Pentagonului vrea tratament hormonal pentru militarii cu deficit de testosteron. Test obligatoriu pentru cei trecuți de 30 de ani

Militari NATO. Sursa foto: Agerpres

Secretarul american al Apărări, Pete Hegseth, a anunțat că militarii cu vârsta peste 30 de ani vor fi testați pentru deficit de testosteron.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat, miercuri, un plan prin care urmărește menținerea unor „niveluri potrivite de testosteron” în rândul membrilor forțelor armate.

Departamentul Apărării al Statelor Unite va introduce testarea anuală pentru depistarea deficitului de testosteron în rândul militarilor cu vârsta de 30 de ani și peste, scrie The Guardian.

Program de screening pentru identificarea deficitului de testosteron

Noul program de screening este destinat identificării deficitului de testosteron în rândul trupelor, care urmărește să se asigure că membrii forțelor armate au „nivelurile potrivite de testosteron” pentru a-și desfășura activitatea la capacitate maximă. Anunțul a fost făcut printr-un videoclip publicat pe platforma X.

„Autorizez un nou program de screening pentru deficitul de testosteron destinat militarilor noștri, pentru a ne asigura că aveți nivelurile potrivite de testosteron și puteți funcționa la cel mai înalt nivel posibil”, a declarat Hegseth în videoclip.

„După cum știm, câmpul de luptă modern este brutal și necruțător”, a adăugat el. „Acesta necesită și impune o pregătire psihologică și mentală maximă, iar prin identificarea din timp a acestor indicatori de sănătate ne asigurăm că rămâneți în avangarda capacității de luptă și vă oferim același nivel de sprijin pe care îl oferiți voi acestei națiuni – cel mai bun posibil”, a mai spus el.

Testări anuale și tratament hormonal

Militarii cu vârsta de 30 de ani și peste vor fi testați anual în cadrul evaluărilor lor medicale periodice, în timp ce cei sub 30 de ani vor putea opta voluntar pentru testare, a precizat Hegseth.

Tratamentul, inclusiv terapia de substituție cu testosteron, va fi opțional și va avea ca scop „restabilirea și optimizarea” capacităților naturale ale organismului.

Inițiativa va acorda prioritate sănătății pe termen lung, urmărind să se asigure că militarii rămân „puternici și rezilienți” pe tot parcursul vieții. Hegseth a afirmat, de asemenea, că programul face parte din angajamentul departamentului de a oferi „îngrijire medicală de elită” și de a menține pregătirea fizică și mentală necesară pentru războiul modern.

Hegseth nu este primul membru al administrației Trump care abordează așa-numita „criză” a nivelurilor scăzute de testosteron, cunoscută și sub denumirea de „low T”. Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., în vârstă de 72 de ani, a declarat că își administrează injecții cu testosteron ca parte a propriului regim „antiîmbătrânire”. În octombrie, el a susținut, fără a prezenta dovezi, că adolescenții americani de astăzi au „50% din nivelul de testosteron al unui bărbat de 65 de ani”.

Ce spun studiile medicale

Într-un comunicat, Asociația Americană de Urologie a declarat că „apreciază faptul că administrația înțelege importanța testării bărbaților pentru depistarea deficitului de testosteron”, însă a subliniat că „diagnosticul deficitului de testosteron nu ar trebui să se bazeze doar pe un singur test de sânge”.

Potrivit asociației, un astfel de test poate reprezenta doar o „valoare de referință” pentru persoanele care necesită investigații suplimentare. Organizația a avertizat că diagnosticul de testosteron scăzut nu trebuie stabilit pe baza unui singur rezultat, ci trebuie să țină cont atât de simptomele pacientului, cât și de rezultatele a două teste efectuate separat.

Potrivit unei cercetări publicate în revista Social Science & Medicine, tinerii bărbați sunt vizați în mod agresiv pe internet de influenceri și companii din domeniul wellness, care promovează testele hormonale și tratamentele cu testosteron ca fiind esențiale pentru a fi un „bărbat adevărat”, deși, din punct de vedere medical, testarea pentru deficit de testosteron nu este justificată în cazul majorității persoanelor din această categorie de vârstă.

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