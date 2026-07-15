Trei incidente grave pe calea ferată în Constanța, într-o singură lună. Mihai Untaru, comisar-șef (r): Risc la siguranța națională

Infrastructură feroviară Constanța. Sursa foto: Agerpres

Este anchetă pentru o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată, după ce blocuri de beton au fost puse pe o linie din zona Gării Constanța. Comisarul-șef (r) Mihai Untaru avertizează, într-un interviu pentru DCNews, că problema nu ține doar de autorii faptelor, ci și de cât de vulnerabil este sistemul, care poate prezenta un risc real la siguranța națională.

Poliția Transporturi Feroviare face cercetări după ce mai mulți bolovani au fost puși pe o linie din zona Gării Constanța. Este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultima lună, iar asta ridică multe semne de întrebare.

DCNews l-a contactat pe comisarul-șef (r) Mihai Untaru pentru a analiza dacă aceste cazuri indică un tipar și ce spun ele despre securitatea circulației feroviare din țara noastră. Potrivit acestuia, problema principală este vulnerabilitatea sistemului și reacția autorităților, mai degrabă decât scopul persoanelor care au pus în pericol siguranța circulației feroviare prin faptele lor.

„În situații de acest fel, se derulează anchete, se întocmesc niște dosare și în urma lor se trag niște concluzii. Dacă Poliția, în coordonarea procurorilor, va găsi niște explicații și niște motive care să suscite interes și să nu fie o infracționalitate de forma 'i-a venit unui nebun în cap să pună un beton de bloc pe șine', (...) ca nivel de siguranță în transporturi, mă aștept ca cei de la Ministerul Transporturilor să genereze niște măsuri în care să implice și Poliția Transporturilor, și Poliția Națională. Au la ora actuală legislație suficientă care să facă asta. Sper să aibă și banii necesari!

Ce interes ar avea (n.r. o persoană) să împiedice un tren să circule?! E absurd! Îi înțeleg pe cei care fură cabluri, pentru că de regulă sunt oameni din categoria infracționalității de cea mai joasă speță, care nici măcar n-au logica faptului că furând tipurile acelea de cabluri pot genera o catastrofă”, a explicat Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, în exclusivitate pentru DCNews.

Slăbiciuni mari ale sistemului feroviar din România. „Risc la siguranța națională”

„La dimensiunea economică de acum, în care vedem ce explozie de relații de interes se află în cadrul Ministerului Transporturilor, câte spații de anchetă a dezvoltat politica în ultima perioadă, apar și interese vizavi de contracte legat de interesele financiare și contractuale în cadrul ministerului. Toată lumea se cantonează când vorbim despre Ministerul Transporturilor pe realizarea de autostrăzi. Partea feroviară, de transport feroviar a fost lăsată puțin deoparte - și cel public, și cel de marfă. Și siguranța logisticii lasă de dorit. Acesta e unul dintre aspecte.

Al doilea este legat de anchete. Fiecare dintre anchetele care vor fi derulate pe marginea acestor întâmplări, care au dus la perturbarea transportului feroviar, la sfârșit vor avea o concluzie. Acele concluzii trebui să genereze niște sarcini de securitate pentru siguranța transportului feroviar. Pe logistica de acum, noi încercăm să punem în tipul acesta de transport factorul viteză, să găsim locomotive care să asigure un transport cu o viteză mai mare, să nu mai mergem cu 70-80km/h, să nu mai facem patru ore până la Constanța. Și atunci, lucrurile încep să capete un alt aspect.

Dacă gândirea celor de la minister pe acest segment nu va fi bine analizată, documentată și cu niște sarcini care să evite viitoare incidente, respectiv accidente sau, Doamne ferește!, dezastre, atunci lucrurile vor merge în ritmul lor. Dacă nu, totul este legat de politica actuală, fără să fie nevoie să te agiți. Urmărind doar știrile zi de zi se vede tipul de politici care se aplică în România. Realizezi că e o scădere a nivelului de siguranță a transportului feroviar din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă și un risc al siguranței naționale”, a mai punctat Mihai Untaru.

Trei incidente grave semnalate, în decurs de o lună, în județul Constanța

Primul incident semnalat de CFR a avut loc pe 18 iunie, când un element din beton utilizat în infrastructura feroviară a fost așezat de persoane necunoscute pe calea ferată, în Gara Constanța, fiind lovit de un tren care circula dinspre Mangalia. Reprezentanții CFR spuneau atunci că incidentul feroviar se putea solda cu urmări deosebit de grave, inclusiv cu deraierea unui tren.

Apoi, pe 2 iulie, circulația feroviară în stația CF Năvodari a fost pusă în pericol după ce două persoane au tăiat cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz în încercarea de a le fura. Suspecții, doi tineri, au fost reținuți.

Cel mai recent incident a fost anunțat de CFR marți, 14 iulie, când mecanicul unui tren a reușit să observe din timp blocul de beton și a oprit trenul în siguranță, în apropierea staţiei CF Constanţa.