Parchetul European al Laurei Codruța Kövesi deschide o anchetă care îl vizează pe premierul Cehiei

Inquam Photos / Octav Ganea

Parchetul European, EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi, a deschis o investigație care vizează modul în care au fost utilizate fondurile europene de companii controlate anterior de actualul premier al Cehiei, Andrej Babiš. Informația a fost publicată de publicația cehă Seznam Zprávy și preluată de Reuters.

Potrivit sursei citate, procurorii europeni au solicitat colaborarea poliției cehe în cadrul anchetei. Agenția cehă pentru combaterea criminalității organizate a confirmat că desfășoară activități în acest dosar, fără a oferi informații suplimentare.

„Gestionează această chestiune” în conformitate cu instrucţiunile primite din partea EPPO, au transmis reprezentanții instituției, conform Agerpres.

Companiile lui Andrej Babiš au beneficiat de fonduri europene consistente

În vârstă de 71 de ani, Andrej Babiš și a construit de-a lungul anilor un grup de afaceri cu activități în agricultură, industria alimentară, sectorul chimic și alte domenii economice.

Printre cele mai importante companii se află grupul Agrofert, care reunește sute de firme și primește anual zeci de milioane de euro din fonduri europene.

După revenirea la conducerea Guvernului Cehiei, la sfârșitul anului trecut, Babiš și a transferat participațiile deținute în Agrofert către un fond fiduciar independent. Premierul a susținut că această măsură depășește cerințele impuse de legislația cehă și europeană privind conflictele de interese.

Opoziția pune la îndoială separarea dintre premier și Agrofert

Ministrul ceh al Finanțelor, Alena Schillerova, a declarat marți că este convinsă că Andrej Babiš și a rezolvat toate situațiile care ar fi putut genera un conflict de interese.

În schimb, partidele din opoziție contestă eficiența mecanismului prin care activele au fost transferate în administrarea fondului fiduciar.

Publicația Seznam Zprávy susține că a consultat documente nepublicate care ar indica faptul că membri ai familiei premierului ar putea prelua controlul asupra grupului Agrofert după încheierea mandatului acestuia.

Plângerea Partidului Piraților a precedat ancheta EPPO

Partidul Piraților, aflat în opoziție, a anunțat că investigația procurorilor europeni vine după sesizarea depusă de formațiune privind utilizarea fondurilor europene de către companiile controlate în trecut de Andrej Babiš.

Potrivit Seznam Zprávy, ancheta vizează atât fondurile europene acordate recent acestor companii, cât și posibilitatea ca autoritățile cehe să fi trebuit să solicite recuperarea a aproximativ 300 de milioane de euro plătite în perioada în care Babiš a ocupat anterior funcția de prim ministru, între 2017 și 2021.

Partidul ANO, condus de Andrej Babiš, a câștigat alegerile legislative din octombrie anul trecut, după o campanie electorală în care a promis oprirea sprijinului militar pentru Ucraina, reducerea inegalităților sociale și s a pronunțat împotriva politicilor Uniunii Europene privind migrația și schimbările climatice.

În prezent, Guvernul este format dintr-o coaliție alcătuită din ANO, partidul Motoriștilor și formațiunea Libertate și Democrație Directă, SPD, cunoscută pentru pozițiile sale critice față de Uniunea Europeană și NATO.

După summitul NATO desfășurat săptămâna trecută, premierul ceh a anunțat că Republica Cehă nu va participa la pachetul de sprijin de 70 de miliarde de euro destinat Ucrainei și convenit de statele membre ale Alianței.