Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, președinta Indiei face o vizită în România și, în premieră, în Republica Moldova

Președinta Indiei, Droupadi Murmu - Foto Agerpres

Președinta Indiei, Droupadi Murmu, va face o vizită de stat în România între 23-25 iulie 2026, fiind prima vizită a unui șef de stat indian la București după mai bine de 30 de ani.

La invitația Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a Președintelui României, Nicușor Dan, Președinta Republicii India, Droupadi Murmu, va face vizite de stat în Republica Moldova, la 20 iulie 2026, și în România, în perioada 23–25 iulie 2026.

Cele două vizite de stat evidențiază aprofundarea angajamentului Indiei față de Europa și reafirmă hotărârea sa de a consolida parteneriate durabile, întemeiate pe valori democratice comune, respect reciproc și extinderea cooperării în domeniile politic, economic, tehnologic, cultural și al relațiilor interumane. Aceste vizite reflectă implicarea tot mai activă a Indiei în Europa de Est și sunt de natură să imprime un nou impuls relațiilor bilaterale ale Indiei cu Republica Moldova și România.

Republica Moldova (20 iulie 2026) – prima vizită din istorie a unui președinte al Indiei



Potrivit unui comunicat oficial trimis de Ambasada Indiei către DC News și DefenseRomania, vizita de stat în Republica Moldova va reprezenta un moment istoric, fiind prima vizită efectuată vreodată de un Președinte al Indiei în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state. Vizita reflectă dinamismul și apropierea crescândă a relațiilor dintre India și Republica Moldova și deschide un nou capitol al cooperării bilaterale.

În timpul vizitei sale la Chișinău, Președinta Indiei va avea convorbiri bilaterale cu Excelența Sa doamna Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, pentru a analiza întreaga gamă a relațiilor bilaterale și a identifica noi oportunități de cooperare în domeniile comerțului și investițiilor, transformării digitale, tehnologiei informației, sănătății, industriei farmaceutice, agriculturii, educației, culturii și dezvoltării capacităților instituționale.

Președinta Indiei se va întâlni, de asemenea, cu Excelența Sa domnul Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, și va avea un dialog cu membrii Grupului parlamentar de prietenie India–Republica Moldova. Aceste întrevederi vor contribui la consolidarea cooperării parlamentare și la întărirea legăturilor instituționale dintre cele două democrații.

Împreună cu Președinta Maia Sandu, Președinta Indiei va participa la Forumul de Afaceri India–Republica Moldova, care va reuni reprezentanți de marcă ai mediului de afaceri din cele două țări pentru a explora noi oportunități în domeniile comerțului, investițiilor și inovării. Forumul este menit să faciliteze dezvoltarea parteneriatelor între companii și să încurajeze o participare sporită a companiilor indiene la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

India a devenit un partener economic din ce în ce mai important pentru Republica Moldova. Companiile indiene și-au consolidat prezența în sectoare precum tehnologia informației, industria farmaceutică, sănătatea, agricultura, energia regenerabilă și industria prelucrătoare. Cele două țări explorează, de asemenea, noi oportunități de cooperare în domeniul infrastructurii publice digitale, inovării, industriei alimentare, logisticii și dezvoltării competențelor, oferind un potențial semnificativ pentru investiții reciproc avantajoase.

Președinta Indiei va depune o coroană de flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, aducând un omagiu unuia dintre cei mai respectați lideri ai Republicii Moldova și exprimând respectul profund al Indiei pentru istoria, suveranitatea și patrimoniul cultural al Republicii Moldova. De asemenea, va participa la banchetul de stat oferit în onoarea sa de către Președinta Maia Sandu.

Președinta Indiei se va întâlni cu membrii comunității indiene și cu Prietenii Indiei din Republica Moldova. Această întâlnire va celebra legăturile durabile de prietenie dintre popoarele celor două țări și va contribui la consolidarea contactelor interumane, un pilon important al relațiilor bilaterale.

România (23–25 iulie 2026) – prima vizită de stat a unui președinte indian după mai bine de 30 de ani



Vizita de stat a Președintei Indiei în România va fi prima vizită de stat efectuată de un Președinte al Indiei în România după mai bine de trei decenii, reflectând transformarea remarcabilă a relațiilor bilaterale și angajamentul comun al celor două țări de a ridica parteneriatul lor la un nou nivel.

India și România se bucură de o relație îndelungată, apropiată și multilaterală, întemeiată pe încredere reciprocă, valori democratice și cooperare strânsă. De-a lungul anilor, relațiile bilaterale s-au extins considerabil în domeniile comerțului și investițiilor, apărării, energiei, tehnologiei informației, educației, culturii, mobilității și conectivității. România rămâne unul dintre cei mai importanți și de încredere parteneri ai Indiei în Europa Centrală și de Est, iar cele două țări continuă să își aprofundeze Parteneriatul Extins prin schimburi regulate la nivel înalt și dialog instituțional.

Președintei Indiei îi vor fi acordate onoruri militare la Palatul Cotroceni, după care va avea convorbiri bilaterale cu Excelența Sa, domnul Nicușor Dan, Președintele României. Discuțiile la nivel de delegații vor analiza întregul spectru al relațiilor bilaterale și vor include un schimb de opinii privind evoluțiile regionale și globale de interes comun.

În cadrul vizitei, Președinta Indiei se va întâlni și cu Excelența Sa, domnul Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, precum și cu conducerea Parlamentului României, inclusiv cu Excelența Sa, domnul Mircea Abrudean, Președintele Senatului, și cu Excelența Sa, domnul Sorin Grindeanu, Președintele Camerei Deputaților, precum și cu membrii Grupului parlamentar de prietenie România-India, reafirmând importanța pe care cele două state o acordă consolidării cooperării parlamentare.

Împreună cu Președintele Nicușor Dan și Prim-ministrul Ilie Bolojan, Președinta Indiei va participa la Forumul de Afaceri India–România, dedicat promovării comerțului, investițiilor și cooperării industriale în domenii precum tehnologia informației, inovarea digitală, industria prelucrătoare, industria farmaceutică, energia regenerabilă, infrastructura, producția pentru apărare și tehnologiile avansate.

România a devenit o destinație tot mai atractivă pentru investițiile indiene în Europa

Companiile indiene au o prezență semnificativă pe piața românească în sectoarele tehnologiei informației, componentelor auto, siderurgiei, industriei farmaceutice, energiei regenerabile, producției industriale și serviciilor pentru afaceri. În același timp, companiile românești explorează oportunitățile oferite de economia indiană aflată în plină expansiune, în special în domeniile infrastructurii, industriei prelucrătoare și tehnologiilor digitale. Ambele țări rămân angajate în facilitarea investițiilor reciproce și consolidarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente și diversificate.

Programul va include, de asemenea, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa de către Academia de Studii Economice din București (ASE), în semn de recunoaștere a leadershipului remarcabil al Președintei Indiei și a contribuției sale la serviciul public. Aceasta va susține o alocuțiune în fața comunității academice privind transformarea remarcabilă a Indiei, viziunea „Viksit Bharat @2047” și importanța extinderii parteneriatelor în domeniile educației, cercetării și inovării.

Președinta Indiei va aduce un omagiu la Mormântul Ostașului Necunoscut, va efectua o vizită ghidată la Muzeul Național al Satului și va planta un arbore în cadrul inițiativei „Ek Ped Maa Ke Naam” („Un copac în numele mamei”), reafirmând angajamentul Indiei pentru protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

Pe 25 iulie 2026, Președinta Indiei se va întâlni cu membrii comunității indiene și cu Prietenii Indiei din România. Diaspora indiană a adus o contribuție valoroasă la dezvoltarea economică și socială a României și reprezintă o punte vie între cele două țări. Această întâlnire va reafirma angajamentul Indiei de a consolida legăturile dintre oameni și de a promova relații sociale și culturale tot mai apropiate.

Consolidarea parteneriatului dintre India, Republica Moldova și România



Cele două vizite de stat ale doamnei Droupadi Murmu în Republica Moldova și în România reflectă extinderea angajamentului Indiei în Europa, precum și hotărârea sa de a construi parteneriate durabile, orientate spre viitor și reciproc avantajoase. Acestea sunt așteptate să aprofundeze cooperarea în domeniile dialogului politic, comerțului și investițiilor, apărării și securității, transformării digitale, științei și tehnologiei, inovării, sănătății, educației, energiei regenerabile, culturii și schimburilor parlamentare.

Vizitele reafirmă, totodată, viziunea Indiei de a colabora îndeaproape cu parteneri de încredere pentru promovarea comerțului, dezvoltării durabile și creșterii economice favorabile incluziunii. Se preconizează că acestea vor deschide noi direcții de cooperare, vor consolida parteneriatele instituționale și vor întări relațiile de prietenie durabilă dintre India, Republica Moldova și România, în beneficiul cetățenilor celor trei țări, mai transmite Ambasada Indiei.

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