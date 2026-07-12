Palada are scorul AUR: „Nu vreți să știți cât are în sondaje...”

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Cât are AUR în sondaje?

Sociologul Mirel Palada a zis că AUR este în prezent principalul partid suveranist din România. El a mai declarat că formațiunea ar avea un sprijin electoral mult mai mare decât cel reflectat de actuala configurație a Parlamentului.

Întrebat despre rezultatele din sondaje în eventualitatea unor alegeri anticipate, Mirel Palada a refuzat să ofere un procent, dar a sugerat că datele sunt favorabile partidului condus de George Simion.

„Principalul partid suveranist din România este AUR. Nu vreți să știți cât are în sondaje, dacă ar avea loc alegeri anticipate. Nu vreau să spun pentru că nu vreau să fac breaking news. Poate altădată”, a zis sociologul Mirel Palada.

„E cu patru în față sau cu cinci?”, a întrebat Dragoș Bistriceanu, jurnalistul România TV.

Mirel Palada a zis AUR ar putea ajunge să formeze singur Guvernul, dacă ar fi eventuale alegeri anticipate, după distribuirea mandatelor.

„Cert e că AUR ar fi în stare să facă Guvern de unul singur dacă ar avea loc alegeri anticipate după distribuire. Și atunci este clar că AUR este o forță politică mai puternică decât procentul de aproximativ 20% pe care îl are în actuala configurație parlamentară”, a zis Mirel Palada.

Dumneavoastră cât credeți că ar lua AUR dacă am avea alegeri anticipate?

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Dan Dungaciu a zis că AUR vrea alegeri anticipate

Prim-vicepreședinte AUR, Dan Dungaciu, consideră că organizarea de alegeri anticipate reprezintă soluția pentru reechilibrarea României și pentru ca relația dintre reprezentarea politică instituțională și opțiunile cetățenilor să fie adusă într-o minimă concordanță.

„Vrem alegeri anticipate nu pentru că AUR este cel mai bine plasat în sondaje, sau nu doar pentru asta. Vrem alegeri anticipate pentru că aceasta este singura soluție pentru reechilibrarea României și pentru ca relația dintre reprezentarea politică instituțională și opțiunile cetățenilor să fie adusă într-o minimă concordanță. Despre asta este vorba. În afara acestei soluții nu există alta. Știți foarte bine că, indiferent ce Guvern veți încropi, nu faceți decât să mutați criza de pe azi pe mâine, de pe mâine pe poimâine. Nu este, în niciun caz, o soluție pentru a reda echilibrul unei țări care trăiește, oricum, într-o perioadă profund dezechilibrată. Deci nu ținem pe nimeni la putere, dimpotrivă!', a scris Dan Dungaciu, vineri, pe Facebook.

El a zis că AUR și-a anunțat principiile strategice de la început și respinge acuzațiile cu privire la vreo înțelegere cu alt partid pentru declanșarea acestor alegeri anticipate sau menținerea vreunei formațiuni politice la guvernare:

„Am fost implicați, în ultima vreme, într-o luptă pe care nu am declanșat-o noi. Am fost acuzați că avem o înțelegere cu Guvernul de la Palatul Victoria pentru a menține acest Guvern în funcție cât mai mult. Zilele trecute am fost acuzați, dimpotrivă, că am avea o înțelegere cu același partid, cu același Guvern, pentru a declanșa alegeri anticipate. Trec peste incoerența acestor acuzații, care nu arată decât o disperare colectivă majoră, în niciun caz o viziune rațională despre ceea ce trebuie făcut în România. Mesajul nostru este simplu. Nu mai căutați rațiunile și resorturile politice ale AUR în cotloanele sau văgăunile Palatelor Cotroceni ori Victoria. Nu de acolo ne extragem mizele. V-am spus-o de la început. Am anunțat principiile acestei bătălii strategice și ale acestei lupte tactice în care ne-am angajat”.

Potrivit lui Dan Dungaciu, AUR este dispus să înceapă negocierile pentru alegeri anticipate cu orice partid.

„Am mai spus că ar fi bine, pentru grăbirea procesului, să participe la aceste negocieri inclusiv reprezentanții Palatului Cotroceni, de preferat nu cei care una spun în privat și alta în spațiul public. Alegerile anticipate trebuie declanșate, așa cum am spus, cum spunem și cum vom continua să susținem. În afara acestui proces nu există nicio soluție reală. Marea problemă a României de astăzi este că o clasă politică, ce a condus România timp de 30 de ani și se apropie de sfârșit, nu vrea să iasă din scenă, deși știe că nu mai are soluții. Aceasta este bătălia reală din România, o bătălie care se prelungește și se extinde în întreg spațiul european. Problema este următoarea: în primul rând, nu vor să iasă din scenă; în al doilea rând, între ei există tensiuni majore; în al treilea rând, există tensiuni majore între partidele politice și Palatul Cotroceni, fiecare încercând să se salveze pe sine, chiar și în detrimentul foștilor parteneri de drum din politica românească”, a mai zis Dan Dungaciu.

El transmite că AUR nu face politică bazată pe altceva decât „pe principii și pe viziuni strategice, anunțate românilor în fiecare zi”:

„De aceea, AUR este diferit de voi. Și de aceea, AUR va ajunge să guverneze România, mai devreme sau mai târziu. Că vă place sau nu”.