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Nicușor Dan, anunțul zilei privind întâlnirea de luni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minorităților naționale

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 12 Iul 2026
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nicusor dan
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan, președintele României, i-a convocat mâine dimineață, la ora 09:00, pe liderii politici la Palatul Cotroceni.

Mâine dimineață, începând cu ora 09:00, Nicușor Dan are o întâlnire cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian, anunță Administrația Prezidențială.

De la întânirea cu reprezentanții formațiunilor parlamentare lipsesc liderii AUR, SOS România, POT și Uniți pentru România.

Convocarea are loc în contextul în care România se află în criză politică de două luni, iar în Parlament nu s-a putut găsit o majoritate pentru votarea unui premier.

Decizia președintelui vine după ce PSD și PNL au propus fiecare pe cineva la funcția de premier, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Blocajul politic s-a prelungit în România după ce fostul premier desemnat, liberalul Adrian Veștea, nu a reușit să adune cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru ca Guvernul pe care l-a propus să fie învestit în funcție.

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