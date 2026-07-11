Premierul demis Ilie Bolojan a inaugurat o creșă la Oradea, orașul pe care l-a condus timp de 12 ani

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a participat la inaugurarea unei noi creșe în Oradea, orașul pe care l-a condus timp de 12 ani în calitate de primar.

Într-o postare pe pagina de Facebook, premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că la Oradea a fost inaugurată cea de-a doua creșă construită prin Programul național „Sfânta Ana”.

Potrivit acestuia, investiția, în valoare de aproape 12 milioane de lei, oferă 40 de noi locuri pentru copii într-o unitate modernă, dotată la standarde europene.

„Astăzi am inaugurat, la Oradea, alături de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, cea de-a doua creșă construită în municipiu prin Programul național „Sfânta Ana”, derulat de Ministerul Dezvoltării.

Este o investiție de aproape 12 milioane de lei, realizată prin Compania Națională de Investiții, care oferă 40 de noi locuri pentru copii într-o unitate modernă, dotată la standarde europene și proiectată pentru eficiență energetică.

Creșa dispune de patru săli de grupă, patru dormitoare, sală de mese, bucătărie proprie, spălătorie, cabinet medical și spații administrative, oferind toate condițiile necesare pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor”, a scris Ilie Bolojan.

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„Investițiile în educația timpurie înseamnă investiții în viitor”

Ilie Bolojan a participat la inaugurarea unei creșe din Oradea în contextul în care, în timpul mandatului său, au fost adoptate măsuri precum tăierea banilor pentru educație și introducerea obligației de plată a contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Creșa a fost construită în Oradea, oraș pe care Ilie Bolojan l-a condus ca primar în trei mandate consecutive, între 2008 și 2020.

Ilie Bolojan a explicat că investițiile în educația timpurie reprezintă o investiție în viitor și că Guvernul va continua să sprijine proiectele destinate dezvoltării infrastructurii educaționale și îmbunătățirii serviciilor pentru familii și copii.

„Investițiile în educația timpurie înseamnă investiții în viitor. Familiile au nevoie de servicii publice de calitate, iar copiii merită cele mai bune condiții pentru dezvoltare încă din primii ani de viață.

Guvernul va continua să susțină proiectele care răspund nevoilor reale ale comunităților și contribuie la dezvoltarea infrastructurii educaționale din întreaga țară”, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook.

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