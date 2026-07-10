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Bărbat găsit mort la „Beach, Please!”. Era cu fiul său adolescent la festivalul de la Costinești

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 10 Iul 2026
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Lumanare
Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Un bărbat în vârstă de 54 de ani din Croaţia a fost găsit mort, joi seară, într-un autovehicul, în apropierea zonei în care are loc „ Beach, Please!” de la Costineşti, unde se afla împreună cu fiul său adolescent la festival. 

Un bărbat în vârstă de 54 de ani din Croaţia a fost găsit mort, joi seară, într-un autovehicul, în apropierea zonei în care are loc „Beach, Please!” de la Costineşti, unde se afla împreună cu fiul său adolescent la festival. 

Incident la „Beach, Please!”: un bărbat a fost găsit inconștient într-un autoturism 

Reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanţa au transmis că, joi, în jurul orei 23.45, forţele de ordine ce asigurau măsurile de siguranţă la festivalul „Beach, Please!” au fost alarmate cu despre cazul unui bărbat aflat într-o maşină, în parcarea din afara perimetrului de organizare a evenimentului. Bărbatul se află în stare de inconştienţă.

"Personalul medical a intervenit de urgenţă şi a efectuat manevrele de resuscitare, ulterior persoana fiind transportată la postul medical avansat din zona festivalului, unde protocolul de resuscitare a fost continuat. În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, bărbatul, cetăţean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat", au transmis jandarmii.

Ei au afirmat că poliţiştii au preluat cercetările, cu scopul de a stabili împrejurările exacte în care bărbatul a murit.

Bărbatul se afla împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani, la „Beach, Please!” 

Reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanţa au precizat că bărbatul se afla împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanţii DGASPC Constanţa şi de poliţişti ai Serviciului pentru Imigrări Constanţa.

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