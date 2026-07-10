Chirieac răstoarnă scenariile de la Cotroceni cu noul Guvern: Există o a treia variantă! Nu îl va deranja nimeni

Palatul Cotroceni, Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Analistul Bogdan Chirieac anunță ce se va întâmpla, în opinia sa, după consultările de luni, de la Cotroceni pentru un nou guvern.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, într-o intervenție telefonică, la România TV, despre două posibile variante luate în calcul la consultările de luni, de la Palatul Cotroceni, respectiv guvern tehnocrat pur sau guvern tehnocrat mixt cu politicul.

"Care dintre cele două variante vi se pare mai viabilă?", a întrebat moderatoarea Marilena Nedelcu.

Bogdan Chirieac: „Guvernul interimar Bolojan va merge mai departe”

"A treia variantă, respectiv guvernul interimar Bolojan, care va merge mai departe, fără să îl deranjeze nimeni. Aceasta este, în opinia mea, varianta care se va petrece. Exact așa cum sunt acum, PNL cu USR și UDMR-ul, fără majoritate în Parlament, deci minoritar, interimar și își vede de treabă. Iar în legătură cu cele 6 proiecte de legi de care aminteați (n.red. Legea salarizării unitare, Legea incompatibilităților, Legea privind stimularea personalului Ministerului Finanțelor pentru creșterea colectării veniturilor la buget, Legea funcției publice, Codul Urbanismului, Legea decarbonizării sectorului de încălzire și răcire) care înseamnă peste 4 miliarde de euro, vă vine să credeți că onorabila clasă politică nu a făcut lucrul acesta, nu le-a adoptat deja?!

Ele trebuiau adoptate din luna ianuarie. Se deranjează, la sfârșitul lunii iulie, în sesiune extraordinară, să le aprobe... Trebuia făcut deja asta, ca să dea banii Uniunea Europeană, să aduci bani în vistieria țării. Deci, trebuia să primești deja gratuit, gratuit aproape 5 miliarde de euro plus 15 miliarde pierdute din PNRR, și să nu îți strici vacanța, ca să convoci Parlamentul, la final de iulie, să adopți legile", a spus Bogdan Chirieac.

Ilie Bolojan și "marea împărțeală"

"Domnul Bolojan și echipa lui au avut de împărțit alte miliarde, nu de luat, în toată această perioadă...", a spus moderatoarea Marilena Nedelcu.

"Am văzut că s-au împărțit cu succes, am văzut că onorabilele instituții de forță ale statului nu se deranjează nici când sunt denunțuri de la înalți oficiali, cum că au fost obligați să semneze contracte, să ofere contracte la anumite firme, văd că nu se întâmplă nimic. Asta este situația, când ești USR-ist, ești specialist și ai și imunitate!", a conchis Bogdan Chirieac.

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