Remus Pricopie demantelează standardele lui Bolojan din PNL: E greu să spui că acest om nu e bun / video

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Remus Pricopie, rectorul SNSPA, remarcă o dublă măsură în acțiunile lui Ilie Bolojan din PNL, care l-a preferat pe Adrian Peiu în locul lui Cătălin Predoiu.

Răzvan Dumitrescu a avut un dialog, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, cu rectorul SNSPA, Remus Pricopie, privitor la modul în care partidele tradiționale caută sprijin în zona suveranistă atunci când au nevoie, dar condamnă comportamentele similare practicate de oponenții politici.

În acest sens, Remus Pricopie a amintit de faptul că Nicușor Dan a reiterat, ieri, la o conferință de presă, că premierul pe care îl va desemna nu trebuie să caute voturi la AUR, SOS România sau POT.

„Președintele României a subliniat foarte clar că vrea să vadă o majoritate fără voturi din zona extremistă. Mai clar de atât nu cred că se poate“, a precizat rectorul SNSPA.

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Răzvan Dumitrescu i-a reamintit acestuia de situația lui Adrian Peiu, intrat în Parlament pe listele SOS România, care a fost cooptat de Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal.

„Dacă la această majoritate participă și domnul acela pe care l-a luat PNL de la doamna Șoșoacă din partid, e OK?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu numai că a trecut la PNL, dar înțeleg faptul că e și șef de filială. Sunt subiectiv, pentru că îl cunosc pe Cătălin Predoiu de 20 de ani, dar e greu să spui că Predoiu nu e bun pentru PNL, dar, în schimb e bun acest domn, cu o minimă decență publică, intrat în Parlament pe lista SOS România“, a spus Remus Pricopie.

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„De ce era rău dacă PSD convingea niște senatori și deputați AUR să voteze Guvernul Veștea, dar nu e rău dacă PNL convinge pe unii de la SOS România sau AUR să treacă la PNL și să voteze ce vrea PNL?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Nu am o problemă să subliniez gafele tuturor, dar aș vrea să subliniez că primul gest a fost al PNL, prin care a încercat să convingă parlamentari AUR să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Chiar Siegfried Mureșan îmi aduc aminte că ne spunea cum e bine să convingem inclusiv parlamentarii care vin din zona extremistă să susțină Guvernul Bolojan. Eu am ieșit public atunci cu o intervenție. Apoi am văzut în partea cealaltă cum se încerca să se obțină voturi din zona extremistă pentru a trece Guvernul Tomac sau Guvernul Veștea“, a spus, la Ce Se Întâmplă, Remus Pricopie.