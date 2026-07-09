Curtea de Apel București decide joi dacă Viorel Pașca și familia lui vor fi arestați preventiv, în cazul azilelor ilegale din Bihor

Viorel Pașca, liderul Asociaţiei „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă” din Bihor, pus sub control judiciar alături de ceilalți patru membri ai familiei sale. Sursa foto: Agerpres

Curtea de Apel Bucureşti dezbate joi contestaţia depusă de DIICOT contra deciziei Tribunalului Bucureşti prin care Viorel Paşca şi patru membri ai familiei sale au fost lăsaţi în libertate, în speța azilelor ilegale din judeţul Bihor.

Contestaţia depusă de DIICOT contra deciziei Tribunalului Bucureşti este dezbătută joi de Curtea de Apel București. Viorel Paşca şi patru membri ai familiei sale au fost lăsaţi în libertate, în dosarul azilelor ilegale din judeţul Bihor.

Pe data 1 iulie 2026, procurorii au reținut şase persoane în acest caz, respectiv Viorel Paşca (liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă), soţia acestuia - Florica Paşca, trei fii ai lor - Abel Timotei, Viorel Emanuel şi Daniel Sabin Paşca, dar şi pe Delia Mioara Păcală, ce conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei.

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Inculpații plasați sub control judiciar

Pe 2 iulie, ei au fost duşi în instanţă cu propunere de arestare preventivă, dar o judecătoare de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DIICOT şi a hotărât ca inculpaţii să fie plasaţi sub control judiciar.

Toate părţile au atacat decizia tribunalului, membrii familiei Paşca dorind să nu aibă vreo măsură restrictivă.

Acuzați grave la adresa lui Viorel Pașca și a celorlalte persoane care se ocupau de azilele ilegale din Bihor

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

În esenţă, procurorii acuză că sute de persoane au fost aduse din spitale şi direcţii de asistenţă socială din mai multe judeţe şi cazate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca şi Lăzăreni, sub aparenţa oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament şi asistenţă socială.

Anchetatorii notează că Viorel Paşca nu deţinea capacitatea legală, organizatorică şi profesională necesară pentru o astfel de activitate. De asemenea, persoanele internate se aflau într-o stare de vulnerabilitate, cu dizabilităţi psihice, nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa.

Andrada Albescu, judecătoarea de la Tribunalul Bucureşti care a respins cererea DIICOT de arestare preventivă, afirmă în motivarea deciziei că azilele din Bihor funcţionau ilegal, dar consideră că în acele spaţii condiţiile de cazare, igienă şi curăţenie erau "corespunzătoare". Totodată, ea susţine că alternativa la azilele administrate de Viorel Paşca era "revenirea în stradă a bolnavilor".

Ce scrie în motivarea judecătoarei care a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a lui Viorel Pașca

"Deşi locaţiile administrate de inculpaţi nu funcţionau cu respectarea cadrului legal aplicabil furnizării serviciilor sociale şi nu îndeplineau standardele impuse de legislaţia specifică, persoanele cazate beneficiau de spaţii amenajate pentru locuire dotate cu paturi speciale, noptiere, grupuri sanitare şi televizoare, aspecte care relevă existenţa unor spaţii de cazare, de curăţenie şi igienă corespunzătoare. De asemenea, persoanelor cazate le erau asigurate, în mod constant, hrană, îmbrăcăminte, medicaţie şi acces la servicii medicale.

Aceste împrejurări nu sunt de natură să înlăture suspiciunea rezonabilă şi nici concluziile rezultate din celelalte probe privind existenţa unor deficienţe serioase referitoare la administrarea tratamentului medicamentos, lipsa personalului calificat, insuficienţa supravegherii ori nerespectarea standardelor prevăzute de legislaţia în materia serviciilor sociale, însă relevă că prezenta cauză nu corespunde ipotezei unor persoane abandonate în condiţii incompatibile cu existenţa umană, împrejurare ce diminuează intensitatea pericolului concret pe care l-ar genera lăsarea inculpaţilor în libertate", conform motivării întocmite de magistrat.

Ea mai spune că, din afirmațiile martorilor şi ale beneficiarilor, rezultă că persoanele decedate erau înmormântate, fiind făcute demersurile administrative necesare constatării decesului şi organizării înmormântării în cadrul cimitirului greco-catolic, "împrejurare care, deşi nu este aptă să înlăture suspiciunea rezonabilă privind interesul inculpaţilor pentru ajutoarele de înmormântare, relevă faptul că beneficiarii nu erau abandonaţi după deces".