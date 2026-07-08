Volodimir Zelenski, criticat de Parlamentul European în disputa sa cu Polonia

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost criticat, miercuri, de Parlamentul European, pentru poziția sa în conflictul cu Polonia.

Parlamentul European a dezaprobat miercuri, 8 iulie, decizia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a numi o unitate militară după denumirea unei grupări care a masacrat cetăţeni polonezi în al Doilea Război Mondial, decizie ce a tensionat relaţiile dintre Ucraina şi Polonia, relatează agenţia dpa.

Eurodeputații îl acuză pe Zelenski de lipsă de respect

Într-o rezoluţie adoptată de Parlamentul European cu 460 de voturi pentru, 136 împotrivă şi 59 de abţineri, eurodeputaţii semnalează că acţiunea lui Zelenski denotă „lipsă de respect faţă de sensibilităţile şi durerea polonezilor” şi subminează „relaţiile de vecinătate” dintre cele două ţări.

Ce a pornit disputa între Ucraina și Polonia

Zelenski a declanşat în luna mai o dispută cu Polonia după ce a conferit unei unităţi militare distincţia „Eroii UPA”. UPA (Armata Insurecţională Ucraineană) este o unitate de combatanţi ucraineni considerată de Polonia responsabilă pentru uciderea în masă a polonezilor şi evreilor, mai ales în partea de vest a Ucrainei, în timpul ocupaţiei germane din al Doilea Război Mondial.

Acţiunea preşedintelui ucrainean de glorificare a respectivei unităţi a condus la o dispută cu Polonia, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia. În semn de protest, preşedintele polonez Karol Nawrocki i-a retras preşedintelui ucrainean Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincţie poloneză, decernată anterior lui Zelenski.

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Replici între Kiev și Varșovia

Ministrul polonez al Apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, a avertizat marţea trecută Ucraina cu privire la consecinţele pe care această criză provocată relaţiilor ucraineano-poloneze le-ar putea avea asupra aspiraţiilor europene ale Kievului. Acest ministru a spus că el are „impresia că o parte a elitei de la Kiev nu este cu adevărat favorabilă aderării la UE dacă aceasta implică respectarea anumitor standarde europene”.

Declaraţia acestuia a venit după ce Zelenski a spus că Ucraina este liberă să-şi omagieze personalităţile istorice aşa cum doreşte. „Nimeni nu ne poate spune cum ar trebui să ne onorăm eroii”, a indicat preşedintele ucrainean.

Atunci, nimeni nu ar trebui să spună Poloniei cum ar trebui „să voteze asupra aderării unei ţări la UE”, i-a replicat ministrul polonez al Apărării.

Momentul în care criza s-a adâncit

Cu toate acestea, în ziua următoare, parlamentul de la Kiev a votat pentru ridicarea unui monument în onoarea „celor mai remarcabili reprezentanţi ai naţiunii ucrainene”, dând astfel curs unui apel al preşedintelui Zelenski, acţiune care însă a adâncit criza diplomatică dintre Kiev şi Varşovia.

Textul legii votate invocă obiectivul „formării unei identităţi naţionale”, noul monument se va numi „Panteon”, va fi construit la Kiev şi va omagia figuri-cheie din diferite perioade ale istoriei Ucrainei, începând cu Rusia Kieveană.

Reprezentanţi controversaţi din trecutul ţării, astăzi consideraţi luptători pentru independenţa Ucrainei, urmează să fie exhumaţi şi reînhumaţi în noul monument, inclusiv membri din Armata Insurecţională Ucraineană (UPA). De asemenea, rămăşiţele pământeşti ale lui Andrii Melnik, liderul Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni, decedat în anul 1964, au fost repatriate recent din Luxemburg şi au fost organizate în Ucraina funeralii de stat, în prezenţa lui Zelenski şi a altor demnitari.

Şeful administraţiei prezidenţiale poloneze, Zbigniew Bogucki, a catalogat miercurea trecută drept o provocare crearea acestui monument care va omagia inclusiv naţionalişti precum Stepan Bandera, considerat de Polonia un „criminal autor al genocidului împotriva polonezilor” în al Doilea Război Mondial. „Glorificarea lui Bandera, asasinul care a comis crimele inumane de genocid în Volînia şi Mica Polonie, îndepărtează Ucraina de lumea civilizată, de valorile europene şi transatlantice”, a subliniat oficialul polonez.

În rezoluţia sa, Parlamentul European îndeamnă Polonia şi Ucraina să ia măsuri pentru detensionare şi să facă „eforturi suplimentare cu bună-credinţă în direcţia reconcilierii”, notează Agerpres.

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