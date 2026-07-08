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Nicuşor Dan, faţă în faţă cu premierul Canadei, Mark Carney

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 08 Iul 2026
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Foto Nicuşor Dan, X

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Mark Carney, premierul Canadei, şi a anunţat că a acceptat invitaţia acestuia în Canada.

"Am avut astăzi o întâlnire excelentă la Ankara cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, ocazie cu care l-am invitat pe prim-ministrul Carney la București și am fost foarte bucuros să accept invitația domniei sale de a vizita Canada.

Canada este unul dintre cei mai apropiați și de încredere parteneri ai României. Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este deosebit de robustă și are un potențial semnificativ de dezvoltare ulterioară. Suntem angajați să aprofundăm acest parteneriat și să valorificăm experiența vastă a României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtășirea acestei expertize în regiunea noastră.

Vom continua să promovăm Parteneriatul Consolidat dintre România și Canada, valorificând pe deplin oportunitățile pe care acesta le oferă, în beneficiul cetățenilor noștri și al unei Alianțe transatlantice puternice.”, a transmis Nicuşor Dan pe X. 

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