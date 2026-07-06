Video - Egiptul surprinde lumea cu „Octogonul”, cel mai mare complex militar. Apariție rară a preşedintelui Abdel Fattah al-Sisi

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Egiptul a inaugurat duminică noul sediu al forțelor sale armate, considerat de unii observatori drept cel mai mare complex militar de acest tip din lume, în cadrul unei ceremonii fastuoase la care a participat președintele Abdel Fattah al-Sisi, fost general.

Noul cartier general al forţelor armate egiptene a fost inaugurat. Observatorii afirmă că este cel mai mare din lume.

Ceremonie fastuoasă și o apariție rară a preşedintelui Abdel Fattah al-Sisi

S-a organizat o ceremonie elaborată şi o apariţie rară în uniformă militară a preşedintelui Abdel Fattah al-Sisi, fost general, relatează dpa.

Octogonul, aşa cum este numit complexul, este compus din opt clădiri, fiecare de formă octogonală, şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 90 km2, egală cu cea a capitalei portugheze, Lisabona.

„Octogonul” din Egipt depășește Pentagonul

Octogonul egiptean a devenit cel mai mare sediu al unui minister al apărării din lume, luând locul Pentagonului american.

Al-Sisi, care a apărut în public îmbrăcat în uniformă militară pentru prima dată în peste 10 ani, a descris la inaugurare complexul ca fiind "dovada voinţei unei naţiuni care ştie că nimic nu este imposibil".

Pe drumul spre ceremonia de inaugurare a masivului complex, președintele egiptean a fost însoţit de elicoptere de atac.

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Unde se află „Octogonul”

Complexul se află în noua capitală administrativă egipteană, aflată în deşert la est de Cairo, şi se estimează că a costat echivalentul a 50 miliarde de euro (57 miliarde de dolari). Este unul dintre cele mai scumpe proiecte realizate după ce Al-Sisi a preluat puterea.

Criză economică gravă în Egipt și megaproiectele președintelui Al-Sisi

Egiptul traversează una din cele mai grave crize economice din ultimele decenii şi are o datorie externă echivalentă cu 143 miliarde de euro. Mulţi egipteni dau vina pe Al-Sisi şi megaproiectele sale pentru această criză. Al-Sisi a preluat puterea în anul 2013 printr-o lovitură de stat susţinută de armată.

Egiptul resimte de mai mulţi ani efectele războaielor din Gaza şi Sudan, precum şi ale conflictului din Libia, toate fiind teritorii cu care se învecinează. În Egipt, situaţia de securitate a rămas stabilă după tulburările revoluţiei din 2011, notează Agerpres.â