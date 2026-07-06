Rezultate Bacalaureat 2026. Când apar notele și ce trebuie să știi despre contestații

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Absolvenții de liceu care au susținut examenul de Bacalaureat 2026 află primele rezultate marți, 7 iulie. Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, notele vor fi publicate până la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și pe platforma bacalaureat.edu.ro.

Mulți candidați speră ca rezultatele să fie afișate mai devreme, după modelul Evaluării Naționale 2026, când notele au fost publicate înainte de termenul anunțat inițial. Până în acest moment, calendarul oficial prevede afișarea rezultatelor pe 7 iulie, până la prânz.

La ce oră se afișează rezultatele la Bac 2026

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat vor fi publicate marți, 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Acestea reprezintă notele obținute înainte de soluționarea eventualelor contestații.

Candidații vor putea verifica rezultatele în mai multe moduri:

la centrele de examen, unde listele vor fi afișate la avizier;

pe platforma oficială a Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro;

pe site urile unor inspectorate școlare județene, care pot publica liste anonimizate.

Când pot fi văzute lucrările și depuse contestațiile

După publicarea rezultatelor inițiale începe etapa destinată consultării lucrărilor și depunerii contestațiilor.

Pe 7 iulie, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Procedura continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Conform procedurii aprobate de Ministerul Educației, elevii pot cere mai întâi să își vadă lucrarea, iar apoi decid dacă depun sau nu contestație. Vizualizarea lucrării nu obligă candidatul să conteste nota.

Cum se depun contestațiile la Bac 2026

Cererile pentru contestații pot fi depuse la centrul unde candidatul a susținut examenul sau prin modalitatea comunicată de inspectoratul școlar din județ.

În cazul elevilor care nu au împlinit 18 ani, cererea trebuie semnată atât de candidat, cât și de părinte sau de reprezentantul legal.

Elevii care aleg să conteste nota trebuie să completeze și o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus.

Ce se întâmplă după depunerea contestațiilor

Lucrările pentru care au fost depuse contestații sunt recorectate de alți profesori decât cei care au realizat evaluarea inițială.

Nota stabilită după această nouă evaluare devine nota finală și nu mai poate fi modificată ulterior.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie.

După această dată, absolvenții își pot folosi rezultatele pentru înscrierea la facultate sau pentru alte etape din parcursul lor profesional.

Calendarul rezultatelor la Bac 2026

Calendarul oficial al etapelor rămase este următorul: