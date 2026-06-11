Inteligența artificială, instrument util sau cale de a fenta examenele. Robert Cazanciuc: Cum sunt nedreptățiți unii studenți / video

Senatorul Robert Cazanciuc; Foto: Crișan Andreescu

Inteligența artificială este un instrument care poate fi util în procesul de învățare, dar care poate fi folosit și pentru a fenta examenele.

Senatorul Robert Cazanciuc a fost prezent la conferința „Inteligența artificială în Educație - soluție sau problemă?”, organizată de DC Media Group, unde a vorbit despre felul în care educația se schimbă odată cu apariția inteligenței artificiale.

Acesta a explicat că școala se află la intersecția dintre metodele tradiționale și noile tehnologii bazate pe algoritmi și a avertizat că folosirea inteligenței artificiale pentru a copia la examene poate afecta viitorul elevilor.

Senatorul a dat și un exemplu în acest sens. El a povestit situația unei studente care s-a simțit nedreptățită atunci când colegii au luat note mai mari la examene după ce au folosit inteligența artificială.

„În momentul de față ne aflăm la intersecția a două lumi în domeniul educației. Una este cea tradițională, bazată pe transferul direct de cunoștințe și una care s-a născut deja sub ochii noștri, formată de și din algoritmi.

Dacă privim AI-ul ca pe o metodă rapidă de a copia sau de a fenta un examen, cu siguranță este o problemă, pentru că tinerii își vor rata cu siguranță o parte din carieră”, a spus Robert Cazanciuc.

Acesta a povestit situația unei studente care era supărată că a muncit foarte mult pentru un examen pe care l-a trecut, dar colegele ei au luat note mai mari pentru proiecte făcute cu inteligența artificială. Studenta a considerat că evaluarea a fost nedreaptă și a explicat că profesorul nu a verificat cunoștințele de bază ale studenților, ceea ce ar fi putut demonstra că proiectele au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Copilul a simțit o oarecare nedreptate în momentul în care era evidentă diferența dintre ceea ce făcuse muncind pentru un examen și colegul care a copiat. Nu trebuie să fii supărată, pentru că la un examen al vieții colegul tău s-ar putea să pice”, a spus Robert Cazanciuc.

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Profesorii, rol important în descurajarea trișatului la examene

Robert Cazanciuc a explicat că educația trebuie să găsească un echilibru între utilizarea noilor tehnologii și păstrarea corectitudinii în evaluare.

„Pe de o parte trebuie să-i învățăm pe copiii noștri că pot folosi acest instrument, pe de altă parte cred că și profesorii vor avea un rol important de a descuraja cât se poate de mult tipul ăsta de practică de a fenta examenele, pentru că nu-i ajutăm deloc pe copiii noștri.

AI-ul îi dă unui profesor digital posibilitatea să se adapteze la inteligența studentului, la dorința lui de a învața, poate fi un instrument foarte util, dar mai poate face un lucru extraordinar: poate da profesorului timpul să fie mentor cu adevărat, să formeze caractere cu adevărat, lăsând un timp pe care îl folosea în seama inteligenței artificiale, având mai mult timp cu studenții”, a spus Robert Cazanciuc la conferința „Inteligența artificială în Educație - soluție sau problemă?”, organizată de DC Media Group.

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