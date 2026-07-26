Cătălin Predoiu a reacţionat, după ce Emmanuel Macron a mulţumit în limba română pentru ajutorul trimis de România în lupta cu incendiile de vegetaţie

Sursa foto: Agerpres

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a mulţumit în limba română ţării noastre pentru ajutorul trimis în lupta cu incendiile de vegetaţie. Cătălin Predoiu a reacţionat.

"Mulţumesc, România", a scris Emmanuel Macron pe contul său de X.

Incendiile care fac ravagii în Franţa au pârjolit aproape 98.000 de hectare de la începutul anului şi au provocat evacuarea a 197.000 de persoane în sud-vestul ţării, a anunţat sâmbătă ministrul de Interne, Laurent Nunez, menţionând un record istoric al suprafeţelor afectate, informează AFP.

Pe teritoriul naţional, există în continuare mai multe incendii care nu sunt aduse sub control, printre care incendiile din Gironde (sud-vest), Landes (sud-vest) şi Var (sud-est), a adăugat ministrul cu prilejul unei şedinţe de informare asupra situaţiei incendiilor.

În Gironde, incendiul a fost mai puţin virulent în această noapte decât cum ne temeam şi nu mai este convectiv, ceea ce înseamnă că nu se mai autoalimentează, a declarat Laurent Nunez, sugerând oarecum o acalmie.

Flăcările au devastat deja 40.000 de hectare - de patru ori suprafaţa Parisului - în acest departament şi alte 57.000 de persoane au fost evacuate în noaptea de vineri spre sâmbătă, cărora li se adaugă cele 110.000 de persoane nevoite să-şi părăsească locuinţa sau locul de vacanţă începând de miercuri.

De asemenea în Landes noaptea a fost puţin mai calmă, iar ploile au permis creşterea nivelului de umiditate în cele două departamente.

Ministrul de Interne a estimat la 30.000 numărul de evacuări în departamentul Landes.

Conform acestei statistici, numărul persoanelor evacuate în sud-vest a ajuns la 197.000, dintre care 167.000 doar în Gironde. Laurent Nunez spune că este foarte probabil să fie vorba despre cea mai mare operaţiune de evacuare a civililor desfăşurată vreodată în Franţa pe timp de pace.

Cătălin Predoiu a reacţionat

"Pompierii români onorează România şi solidaritatea europeană

„Mulțumesc, România” — mesajul președintelui Emmanuel Macron este o recunoaștere a profesionalismului pompierilor români care luptă alături de colegii francezi împotriva incendiilor devastatoare.

Le mulțumesc pentru curaj, disciplină și pentru felul în care reprezintă România.

Solidaritatea europeană nu este o formulă diplomatică. Este ajutor concret, oferit la timp, atunci când viețile oamenilor și comunitățile sunt în pericol.

Mulțumim, domnule președinte Emmanuel Macron!

Dragi pompieri, vă așteptăm acasă cu bine!", a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.