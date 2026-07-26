Cum și-au schimbat românii imaginea în Italia: "A fost o muncă foarte grea să ștergem stereotipurile"

Oameni pe strada in Italia. foto: magnific.com

Paul Vătămanu, consilier local în Italia, a vorbit despre implicarea României în sprijinirea comunităților prezente acolo, dar şi despre cum au reuşit românii să şteargă stereotipurile.

Paul Vătămanu, consilier local în Azzano Decimo, o comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, a fost invitat în emisiunea "Români care schimbă comunități", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct ȘtiriDiaspora. Paul Vătămanu a vorbit despre mai multe teme de interes pentru românii stabiliți în Italia.

Unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de implicarea statului român în viața comunităților de acolo. Potrivit acestuia, statul român joacă un rol semnificativ, dar orice implicare suplimentară este bine venită. Evenimentele sprijinite de stat sau de organizații private au determinat societatea italiană să accepte mai repede românii și specificul acestora.

"Am reușit și suntem destul de bine văzuți în momentul de față"

Gabriel Nuță-Stoica: "Credeți că e loc de mai multe proiecte, de mai multă implicare a statului român pentru comunitățile de români din Italia?"

Paul Vătămanu: "Colaborarea cu România, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, joacă un rol destul de important pentru românii din străinătate. Noi, în teritoriu, am încercat, prin asociații, prin asociații pe care le-am înființat în 2020, în timpul pandemiei, având timp la dispoziție să ne regăsim, să pregătim mai multe acțiuni. Am avut proiecte foarte bune. Am participat pe tot teritoriul italian cu diverse proiecte. Ne-am dus în Lombardia, Piemont, Roma, Sicilia, și i-am determinat pe români să fie mai implicați în teritoriu. Le-am spus ce înseamnă să fii implicat în teritoriu.

În 2007 sau în 2004, nu mai țin minte exact, am avut niște cazuri mai rele pe aici. A fost o pată neagră pentru românii din Italia. A fost o muncă foarte grea pentru a șterge stereotipurile care s-au creat aici. Am reușit și suntem destul de bine văzuți în momentul de față. Ne-au ajutat și alți străini, să spunem, pentru că ne-au luat ei locul acela necuvenit. Acum avem mai multe evenimente împreună cu Consulatul de la Trieste, cu Ambasada de la Roma și ne dorim mai multă implicare din partea românilor și a oficialilor români pentru a ne consolida relațiile cu Italia. Lucrurile merg bine, dar mereu e loc de înbunătățiri. De exemplu, în fiecare an, de ziua României, de 1 Decembrie, facem un eveniment în Biblioteca Senatului de la Roma. În cadrul Parlamentului de la Roma, asociația Politeia aduce merite, personalități și invitați de onoare. Este făcut pentru a da vizibilitate tuturor românilor. Asta i-a făcut pe italieni să înțeleagă că suntem un popor civilizat, educat și integrat în societatea italiană".

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