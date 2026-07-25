BANCUL ZILEI: Bulă, la testul surpriză

Bancul zilei. Profesorul intră în clasă și spune: Astăzi dăm un test surpriză!

Elevii oftează. După câteva minute, profesorul îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, câte ți-ar rămâne?

– 10.

– Cum adică 10?

– Păi nu-i dau nimic. Fratele meu trebuie să învețe că viața nu e ușoară.

Profesorul, încercând altă întrebare:

– Bine… Dacă un tren pleacă din București cu 80 km/h și altul din Cluj cu 100 km/h, unde se întâlnesc?

Bulă răspunde imediat:

– În ziar, la rubrica „Întârzieri CFR”.

Profesorul, deja exasperat:

– Bulă, ai învățat ceva anul acesta?

– Da.

– Ce?

– Că dumneavoastră puneți întrebări la care Google răspunde mai repede.