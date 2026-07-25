BANCUL ZILEI: Bulă, la testul surpriză

Bancul zilei. Profesorul intră în clasă și spune: Astăzi dăm un test surpriză!
Elevii oftează. După câteva minute, profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, câte ți-ar rămâne?
– 10.
– Cum adică 10?
– Păi nu-i dau nimic. Fratele meu trebuie să învețe că viața nu e ușoară.
Profesorul, încercând altă întrebare:
– Bine… Dacă un tren pleacă din București cu 80 km/h și altul din Cluj cu 100 km/h, unde se întâlnesc?
Bulă răspunde imediat:
– În ziar, la rubrica „Întârzieri CFR”.
Profesorul, deja exasperat:
– Bulă, ai învățat ceva anul acesta?
– Da.
– Ce?
– Că dumneavoastră puneți întrebări la care Google răspunde mai repede.