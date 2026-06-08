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DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Pedeapsă mare...

BANCUL ZILEI: Pedeapsă mare...

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 08 Iun 2026
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Bancul zilei: Trei deținuți discută la închisoare.

– Eu am luat 8 ani pentru omor deosebit de grav…
– Ha, eu am 12 pentru viol în masă!
Toți deținutii dau cu presupusu, în afara de unu’ mai pricăjit, care era intr-un colț.
-Ia, mă tu ăla din colț, tu cât ai luat mă?
– Pai eu am luat închisoare pe viață.
-Ce mă, ne iei de proști mă? Ce-ai făcut?
-Am braconat.
-Du-te mă, pentru braconaj să iei închisoare pe viață. Ce tupeu are ăsta mă…Ce ai braconat?
-Am fost la pescuit cu dinamită si am prins trei  crapi si șase  scafandri.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Rugăciunea

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