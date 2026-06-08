BANCUL ZILEI: Pedeapsă mare...

– Eu am luat 8 ani pentru omor deosebit de grav…

– Ha, eu am 12 pentru viol în masă!

Toți deținutii dau cu presupusu, în afara de unu’ mai pricăjit, care era intr-un colț.

-Ia, mă tu ăla din colț, tu cât ai luat mă?

– Pai eu am luat închisoare pe viață.

-Ce mă, ne iei de proști mă? Ce-ai făcut?

-Am braconat.

-Du-te mă, pentru braconaj să iei închisoare pe viață. Ce tupeu are ăsta mă…Ce ai braconat?

-Am fost la pescuit cu dinamită si am prins trei crapi si șase scafandri.