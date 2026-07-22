Ce s-a discutat timp de trei ore la Cotroceni. Valentin Naumescu dezvăluie detalii despre întâlnirea cu președintele

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a anunțat, într-o postare publicată pe Facebook, că la Palatul Cotroceni a avut loc o nouă reuniune a Grupului de reflecție strategică „România în UE”, dedicată temei „Identitate și populism în Europa”.

La dezbatere a participat și președintele României, care, potrivit lui Naumescu, a fost prezent pe întreaga durată a discuțiilor și s-a implicat activ prin întrebări și analiza soluțiilor propuse.

"Identitate și populism în Europa", un dialog de înaltă substanță intelectuală astăzi, la Palatul Cotroceni, al Grupului de reflecție strategică "România în UE", cu participarea (de la început până la sfârșit, foarte interesată și activă în planul întrebărilor, a chestionării soluțiilor posibile) a Președintelui României.

Au participat specialiști din numeroase domenii profesionale și științifice, universitari, oameni de cultură, experți din institute de cercetare și politici publice, care au dezbătut aproape trei ore o problematică de mare actualitate și enormă relevanță politică pentru viitorul Europei, al UE și al României.

A fost o nouă și extrem de atractivă discuție în cadrul think tankului nostru, pornind de la un raport elaborat de prof. Sergiu Miscoiu (UBB Cluj) și prof. Silviu Rogobete (UV Timișoara), pe baza contribuțiilor scrise (răspunsurilor) la 5 întrebări, contribuții autorate (în afara celor doi coraportori ai temei de astăzi) de voci consacrate ale societății românești precum Teodor Baconschi, Remus Ioan Stefureac, Adrian Papahagi, Raluca Moldovan, Sever Voinescu, Ovidiu Pecican, Dorin Popescu, Antonia Pup, Mihai Sebe, Chisalita Dumitru, Adrian Corpădean.

În fotografii apar participanții la întâlnire, nu toți membrii Grupului RUE. Raportul a fost publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale, cu acordul contributorilor, devenind astfel public. Vom relua discuțiile tematice la toamnă", a scris Valentin Naumescu, pe Facebook.