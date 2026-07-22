Fenomenul nipon din inima Capitalei: Cum a cucerit limba japoneză Colegiul „Ion Creangă” și de ce aleg absolvenții universitățile din Tokyo și Olanda / video

Fenomenul nipon din inima Capitalei: Cum a cucerit limba japoneză Colegiul „Ion Creangă” și de ce aleg absolvenții universitățile din Tokyo și Olanda / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @The Yuri Arcurs Collection

În timp ce majoritatea liceelor din România se bat pe clasele de bilingv engleză sau franceză, Colegiul Național „Ion Creangă” din București a mizat pe o nișă exotică și extrem de dificilă: limba japoneză, cultura și civilizația niponă. Cu o tradiție de peste 30 de ani, această secție a devenit adevăratul element distinctiv al instituției.

Atracția elevilor pentru această clasă este uriașă și se manifestă încă din gimnaziu. Copiii din clasele a VI-a și a VII-a din București vin an de an la evenimentele specifice organizate de colegiu și își promit că, după terminarea Evaluării Naționale, vor deveni „crengiști” la secția de japoneză. Ca o consecință firească a acestui interes masiv, media de admitere la această clasă este una extrem de ridicată.

Prin intermediul parteneriatului strâns cu Ambasada Japoniei, elevii devin adevărați ambasadori culturali. Ei sunt implicați ca parteneri egali în organizarea Sărbătorii Cireșului din Parcul Cișmigiu, unde prezintă ample programe artistice tradiționale. De asemenea, evenimentul propriu al colegiului, Festivalul „Taiju Matsuri”, reprezintă „o desfășurare spectaculoasă de elemente de cultură niponă care fascinează vizitatorii și viitorii candidați”.

„Avem învățământ de limbă japoneză de 30 de ani în școală, este elementul distinctiv, dacă vreți, pentru liceul nostru. Predăm limbă japoneză, cultură și civilizație japoneză, iar copiii sunt extrem de interesați. Ei vin încă din clasa a VI-a sau a VII-a la sărbătorile noastre specifice japoneze, cum este festivalul Taiju Matsuri, unde este o desfășurare amplă de elemente japoneze.

Copiii sunt pur și simplu încântați și își exprimă de pe atunci dorința de a veni la noi, la secția de japoneză. De aceea, media de admitere este foarte mare la această clasă. Avem, de asemenea, o colaborare foarte bună cu Ambasada Japoniei, fiind parte aproape egală în organizarea sărbătorilor cireșului din Parcul Cișmigiu, unde elevii noștri prezintă de fiecare dată programe artistice de excepție”, spune prof. Florica Alexandrescu, directoare a Colegiului Național „Ion Creangă”, din București, la DC Edu, emisiune moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan și difuzată pe DC News, DC NewsTV și Părinți și Pitici.

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De asemenea, de opt ani, liceul dezvoltă un parteneriat cu Universitatea Ehime din Japonia. Acest acord bilateral include schimburi periodice de profesori și elevi și le oferă tinerilor ocazia de a experimenta viața și rigorile din arhipelagul nipon. Cea mai mare realizare a acestui parteneriat este însă finalitatea lui academică: anual, cel puțin doi absolvenți ai Colegiului Național „Ion Creangă” sunt acceptați la universități de elită din Tokyo și din alte mari orașe japoneze.

Directoarea Florica Alexandrescu vede în acești elevi niște deschizători de drumuri și speră ca, prin succesul lor, România să poată asimila valorile societății nipone: disciplina de fier, competența profesională și dedicația totală.

„În ultimul timp am crescut și am dus la un alt nivel partea aceasta a învățământului prin parteneriatul pe care îl avem cu universități din Japonia. Cu Universitatea Ehime avem un parteneriat de opt ani de zile, care constă în schimburi extrem de benefice de profesori și de elevi între noi și Japonia.

În plus, ca o încununare a muncii lor, anual avem doi absolvenți care sunt acceptați și își continuă studiile la universități de prestigiu din Japonia: din Tokyo și din alte orașe mari. Sperăm din suflet ca, prin acești copii deștepți, viitori absolvenți și studenți în Japonia, să învățăm și noi ceva important din marea lecție japoneză, din spiritul lor caracterizat prin disciplină, competență înaltă și dedicație absolută”, explică prof. Alexandrescu.

De ce devine Olanda a doua casă pentru absolvenți?

Dincolo de destinația exotică reprezentată de Japonia, un procent semnificativ al absolvenților Colegiului „Ion Creangă” alege să își continue studiile în Europa. Dintre toate destinațiile posibile, Olanda a devenit în ultimii ani favorita absolută a tinerilor. Această migrație academică are la bază o pregătire socială și psihologică realizată pe parcursul celor patru ani de liceu, cultul valorilor europene fiind integrat în programul educațional al colegiului.

Directoarea susține că în Olanda s-au format deja comunități mari și unite de studenți proveniți de la „Ion Creangă”.

„Copilul este practic pregătit din punct de vedere social și psihologic să intre în Europa, deoarece cultura europeană a pătruns adânc în școala noastră. Ei preferă Europa pentru că li se pare un mediu mai apropiat, mai cald și mai familiar. În ceea ce privește opțiunile lor, este suficient să meargă unul sau doi într-o anumită universitate, că încep să vorbească între ei și se atrag unii pe ceilalți. Astfel, s-au format comunități mari de studenți proveniți din Creangă în universități din Olanda, de exemplu.

Olanda este extrem de preferată de elevii noștri. Probabil și costurile sunt altfel structurate acolo, iar studenții sunt valorizați cu totul altfel decât în alte părți ale Europei. Desigur, opțiunile rămân la latitudinea lor și a familiilor, unii aleg Germania, alții Franța sau chiar Statele Unite, deși acolo merg mai puțini, parcurgând procesul de admitere încă de pe băncile liceului”, relatează prof. Florica Alexandrescu.

Rădăcinile excelenței de acasă

Pentru absolvenții care aleg să rămână în țară, Colegiul „Ion Creangă” își menține statutul de furnizor de elită pentru universitățile românești. Cei din clasele de profil real (Matematică-Informatică) se îndreaptă masiv către Universitatea Politehnica din București, cu un interes deosebit pentru facultățile de elită, precum Automatică și Calculatoare. De asemenea, Medicina rămâne una dintre cele mai atractive și căutate cariere. Fiind ea însăși profesoară de biologie, directoarea Florica Alexandrescu se implică în pregătirea elevilor de la profilul Științe ale Naturii și Matematică-Informatică.

„În ceea ce privește universitățile românești, absolvenții noștri merg, desigur, în mod logic, în funcție de profilul urmat. Cei de la matematică-informatică se îndreaptă spre Politehnică, în special spre Automatică. De asemenea, spre medicină merg foarte mulți elevi. Fiind profesoară de biologie, sunt implicată în acest proces de pregătire.

Elevii noștri, nu doar cei de la Științe ale naturii, ci și de la Matematică-Informatică, aleg medicina, se pregătesc intens și au un succes remarcabil. Sunt extrem de puțini elevi care nu reușesc să intre din primul an. Ei își găsesc rapid locul și fac cinste acolo unde ajung, purtând cu mândrie blazonul calității în educație de la Creangă.

Avem elevi la medicină și în universitățile particulare, cum este Titu Maiorescu. Medicina rămâne un domeniu extrem de atractiv și este normal să fie așa, chiar dacă este o carieră foarte grea, de lungă durată, care te implică enorm, dar care este de o înaltă noblețe și are un impact social extrem de puternic”, conchide directoarea.

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