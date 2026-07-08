USAMV București deschide admiterea 2026: peste 5.800 de locuri pentru viitorii specialiști

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) dă startul admiterii pentru anul universitar 2026–2027, miercuri, 8 iulie.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) dă startul admiterii pentru anul universitar 2026–2027, invitând viitorii studenți să aleagă o universitate în care educația se întâlnește cu inovația, tehnologia și provocările reale ale viitorului.

Înscrierile la studiile universitare de licență se desfășoară în perioada 8–23 iulie 2026, iar pentru studiile universitare de master în perioada 1–17 iulie 2026. Pentru programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Veterinară cu predare în limba engleză și în limba franceză, perioada de înscriere este 8–20 iulie 2026.

USAMV București oferă programe de studii conectate la cerințele unei piețe a muncii aflate în continuă evoluție privind segmente ca agricultura sustenabilă, securitatea alimentară, schimbările climatice, creșterea și sănătatea animalelor, biotehnologii, bioeconomia și transformarea digitală. Formarea practică, colaborarea cu mediul economic și cercetarea aplicată sunt elemente esențiale ale experienței universitare.

La USAMV București, studenții dobândesc competențe relevante pentru profesiile viitorului, în domenii actuale: Agricultură, Biologie, Silvicultură, Horticultură, Ingineria produselor alimentare, Medicină Veterinară, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Biotehnologii, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.

Pentru sesiunea de admitere 2026, candidații pot opta pentru 33 de programe de studii universitare de licență și 36 de programe de master organizate în cadrul celor șapte facultăți ale universității: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.

33 programe de studii universitare de licență, 2 programe în limba engleză, 1 program în limba franceză, 1 program de învățământ DUAL – Inginerie circulară şi tranziție verde.

1.433 locuri finanțate de la bugetul de stat

2.589 locuri cu taxă

36 de programe de studii universitare de master (5 programe de studii în limba engleză)

926 locuri finanțate de la bugetul de stat

945 locuri cu taxă

USAMV București dispune de două campusuri moderne – Agronomie Herăstrău și Medicină veterinară Cotroceni, laboratoare și baze didactice performante, ferme didactice, spital veterinar universitar, sere și centre de cercetare în care studenții învață practic, încă din timpul facultății.

La USAMV București, experiența universitară depășește spațiile dedicate activităților didactice. Tinerii pot studia sau desfășura stagii de pregătire în universități partenere prin programul Erasmus+, participa la școli de vară și programe internaționale organizate în întreaga lume și se pot implica în proiecte de cercetare dezvoltate împreună cu parteneri internaționali. Studenții își pot construi încă din primii ani un traseu profesional prin intermediul platformei usamvjobs.ro care facilitează accesul la locuri de muncă și programe de internship alături de companii de profil. Astfel, fiecare student are șansa de a dobândi experiență practică, competențe internaționale și conexiuni valoroase pentru viitoarea carieră.

Înscrierea se realizează prin intermediul platformei online dedicate admiterii admitere.usamv.ro, unde candidații pot consulta oferta educațională completă, calendarul admiterii, condițiile specifice fiecărei facultăți și toate informațiile necesare pentru depunerea dosarului.

Viitorul se construiește astăzi. Alege să studiezi acolo unde educația, cercetarea și inovația lucrează împreună pentru o lume mai sustenabilă. Alege USAMV București.

Cum îți depui dosarul online? Procesul este rapid, intuitiv și îți oferă avantajul unei organizări din timp:

1. Accesează platforma oficială de admitere: admitere.usamv.ro

2. Creează-ți un cont de candidat

3. Încarcă documentele necesare

4. Încarcă diploma de BAC și finalizează înscrierea!

Tradiție în educație și cercetare de 174 de ani!

USAMV București este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. Cu o tradiție de 174 de ani, universitatea oferă un mediu academic excelent și oportunități de carieră remarcabile. În prezent, 12.000 de studenți studiază în cadrul celor șapte facultăți, fiecare dedicată pregătirii profesionale în domenii esențiale pentru dezvoltarea durabilă a societății – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.

Pentru mai multe informații:

Vizitează pagina oficială dedicată admiterii: https://usamv.ro/admitere/