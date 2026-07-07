După ironiile lui Trump la adresa Giorgiei Meloni, Italia ia o decizie. Anunțul lui Antonio Tajani

Sursa: Agerpres

Italia nu va mai reacționa la declarațiile provocatoare ale președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, într-un interviu publicat marți, în timp ce liderii statelor membre NATO se reunesc la summitul de la Ankara, potrivit Reuters.

Decizia vine după mai multe schimburi tensionate de declarații dintre Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni.

Luna trecută, Giorgia Meloni l-a acuzat pe Donald Trump că a inventat o poveste despre întâlnirea lor de la summitul G7 din Franța. Președintele american a declarat într-un interviu acordat unui post de televiziune italian că liderul guvernului de la Roma l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună.

Înaintea summitului NATO de la Ankara, Trump a readus disputa în atenția publică după ce a publicat pe platforma Truth Social o fotografie cu Giorgia Meloni, în care aceasta îl privește, însoțită de mesajul: „E nevoie de un ordin de protecţie”.

Antonio Tajani: „Am decis să nu mai răspundem”

Șeful diplomației italiene a explicat că autoritățile de la Roma nu vor mai alimenta astfel de controverse.

„Trump vorbeşte în numele său. Avem un preşedinte american căruia îi place să provoace, în special pe reţelele sociale. Am decis să nu mai răspundem la aceste remarci pentru a nu alimenta disputele între aliaţi”, a declarat Antonio Tajani pentru ziarul La Stampa, notează Agerpres.

Ministrul a subliniat că relația dintre Italia și Statele Unite rămâne una solidă.

„Suntem şi vom rămâne prietenii Statelor Unite, în calitate de partener strategic al nostru şi al Europei”, a adăugat el.

Relația dintre Meloni și Trump s-a deteriorat în ultimele luni

Giorgia Meloni a fost considerată mult timp unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Donald Trump. Ea a fost singurul șef de guvern din Europa prezent la ceremonia de învestire a acestuia din 2025.

În ultimele luni însă, relația dintre cei doi a devenit mai tensionată. Premierul italian l-a criticat pe Donald Trump după atacurile verbale lansate de acesta la adresa papei Leon, în urma poziției Suveranului Pontif privind conflictul din Iran.

Replica lui Trump nu a întârziat. Președintele american a acuzat-o pe Giorgia Meloni de lipsă de curaj.

Conflictul dintre cei doi lideri a fost ironizat și de presa din Italia. Cotidianul Il Foglio a publicat pe prima pagină o fotografie în care Donald Trump apare alături de președintele rus Vladimir Putin și a folosit același mesaj distribuit anterior de liderul american: „E nevoie de un ordin de protecţie”.