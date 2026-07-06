Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Țara europeană îndrăgită de români unde veți găsi bancomate ING! Banca se extinde

Țara europeană îndrăgită de români unde veți găsi bancomate ING! Banca se extinde

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 06 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Țara europeană îndrăgită de români unde veți găsi bancomate ING! Banca se extinde
Țara europeană îndrăgită de români unde veți găsi bancomate ING! Banca se extinde

Grupul bancar olandez ING Groep a anunţat luni că va achiziţiona o participaţie de aproximativ 40% în Singular Bank, un creditor spaniol independent privat, transmite DPA.

Obiectivul este de a extinde divizia din Spania a ING de servicii bancare private şi gestionarea averii.

ING va cumpăra participaţia de la Warburg Pincus, o firmă de investiţii de capital privat, care deţine în prezent 93% din acţiuni.

Tranzacţia ar urma să se finalizeze în primul trimestru din 2027 iar Singular Bank va rămân un creditor independent p piaţa din Spania de servicii bancare private.

Active de aproximativ 19 miliarde de euro pentru clienții Singular Bank

Singular Bank a investit pentru clienţi active de aproximativ 19 miliarde de euro (21,7 miliarde de dolari).

Publicaţia spaniolă Expansion a fost prima care a anunţat informaţia, iar condiţiile financiare ale tranzacţiei nu au fost dat publicităţii. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ing
spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close