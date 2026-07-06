Țara europeană îndrăgită de români unde veți găsi bancomate ING! Banca se extinde

Grupul bancar olandez ING Groep a anunţat luni că va achiziţiona o participaţie de aproximativ 40% în Singular Bank, un creditor spaniol independent privat, transmite DPA.

Obiectivul este de a extinde divizia din Spania a ING de servicii bancare private şi gestionarea averii.

ING va cumpăra participaţia de la Warburg Pincus, o firmă de investiţii de capital privat, care deţine în prezent 93% din acţiuni.

Tranzacţia ar urma să se finalizeze în primul trimestru din 2027 iar Singular Bank va rămân un creditor independent p piaţa din Spania de servicii bancare private.

Active de aproximativ 19 miliarde de euro pentru clienții Singular Bank

Singular Bank a investit pentru clienţi active de aproximativ 19 miliarde de euro (21,7 miliarde de dolari).

Publicaţia spaniolă Expansion a fost prima care a anunţat informaţia, iar condiţiile financiare ale tranzacţiei nu au fost dat publicităţii.