Problemă majoră cu noile autostrăzi din România. Titi Aur, revoltat: Lipsă totală de coordonare

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Titi Aur, revoltat de modul în care se construiesc autostrăzile din România.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur critică lipsa de planificare în dezvoltarea infrastructurii rutiere din România, susținând că autostrăzile sunt construite fără facilități esențiale, precum benzinării, parcări sau ieșiri importante. Invitat la emisiunea „DC Conducem”, acesta a dat ca exemple autostrăzile A3 și A0, despre care spune că ilustrează o „lipsă totală de coordonare” între proiectare și implementarea infrastructurii necesare șoferilor.

„Nu înţeleg de ce nu se poate face un plan pentru toate autostrăzile din România - cum e acum A7, care e cea mai nouă – pentru a se amenaja şi benzinării. Când am deschis acest subiect la o conferinţă şi când am vorbit despre A3 că nu are benzinării şi parcări, a sărit un domn care era speaker ca şi mine la eveniment spunând ‚păi ce, credeţi că e atât de simplu să faci toalete?, că trebuie apă, gaz, curent... dacă am făcut autostrada, vom face şi toaletele’”, a povestit expertul în conducere defensivă Titi Aur la emisiunea DC Conducem.

“Ce e atât de greu ca atunci când faci proiectul de autostradă să incluzi şi spaţiile de servicii. Şi nici măcar nu trebuie să le faci tu, că le concesionează benzinarii şi le fac. Se întâmplă foarte greu aceste lucruri. Acum am avut surpriza să văd că se face A0, ar trebui să fie ieşire şi spre Buftea, Mogoşoaia, adică la DN1A, o zonă foarte importantă şi aglomerată, dar nu s-a ocupat nimeni nici de licitaţie, nici de caiet de sarcini. Urmează să fie... După ce va fi deschisă probabil la iarnă, mai trec încă 3-4 ani până când se fac licitaţiile şi se execută lucrările. Trec nişte ani fără ieşire acolo. Ai autostrada făcută şi nu ai fost în stare să faci şi ieşirea. E o lipsă totală de coordonare”, a subliniat Titi Aur.