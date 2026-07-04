Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Interviuri DCNews Ramona Diniță, la Mi-Th Influencer: Totul despre industria beauty, concursuri și oportunități în domeniu

Ramona Diniță, la Mi-Th Influencer: Totul despre industria beauty, concursuri și oportunități în domeniu

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 04 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Ramona Diniță, la Mi-Th Influencer: Totul despre industria beauty, concursuri și oportunități în domeniu
Ramona Diniță, la Mi-Th Influencer: Totul despre industria beauty, concursuri și oportunități în domeniu

Duminică, de la ora 11:00, Ramona Diniță, președinte SCM Igiena și președinte C.A.T. România, este invitata emisiunii Mi-Th Influencer.

Duminică, de la ora 11:00, Ramona Diniță, președinte SCM Igiena și președinte C.A.T. România, este invitata emisiunii Mi-Th Influencer.

În cadrul interviului, Ramona Diniță vorbește despre industria beauty, activitatea C.A.T. România, concursurile dedicate profesioniștilor din domeniu, dar și despre cursurile și oportunitățile de pregătire pentru cei care vor să își construiască o carieră în această industrie.

Urmăriți interviul duminică, de la ora 11:00, și aflați mai multe despre lumea frumuseții și oportunitățile din domeniu!

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ramona dinita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Interviuri DCNews
Citește mai multe din Interviuri DCNews
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close