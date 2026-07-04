Ramona Diniță, la Mi-Th Influencer: Totul despre industria beauty, concursuri și oportunități în domeniu

Duminică, de la ora 11:00, Ramona Diniță, președinte SCM Igiena și președinte C.A.T. România, este invitata emisiunii Mi-Th Influencer.

Duminică, de la ora 11:00, Ramona Diniță, președinte SCM Igiena și președinte C.A.T. România, este invitata emisiunii Mi-Th Influencer.

În cadrul interviului, Ramona Diniță vorbește despre industria beauty, activitatea C.A.T. România, concursurile dedicate profesioniștilor din domeniu, dar și despre cursurile și oportunitățile de pregătire pentru cei care vor să își construiască o carieră în această industrie.

Urmăriți interviul duminică, de la ora 11:00, și aflați mai multe despre lumea frumuseții și oportunitățile din domeniu!