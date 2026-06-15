Trotinele electrice au fost interzise la Bruxelles. Care e soluţia cea mai potrivită?

DC Conducem revine cu o nouă ediţie, după o pauză de o săptămână.

Subiectul săptămânii este reprezentat de interzicerea trotinetelor în regiunea capitalei Belgiei, Bruxelles. Interdicţia a fost votată deja şi va intra în vigoare din 2027, după ce în ultimul an 666 de persoane au fost rănite în urma unor accidente cu astfel de vehicule motorizate, o creştere cu 26% faţă de anul precedent.

Dar care este soluţia cea mai bună? Aflaţi la DC Conducem ce crede Titi Aur despre această măsură, dar şi ce ar trebui să se întâmple pentru ca numărul accidentelor cu trotinetele electrice să scadă.

Discutăm, de asemenea, şi despre ce trebuie făcut pentru a calma spiritele în cazul unor certuri cu alţi şoferi în trafic. Cum detensionăm situaţia?

DC Conducem se transmite, ca de obicei, marţi, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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