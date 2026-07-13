Tehnici noi în tratarea tumorilor cerebrale. Dr. Dan Benția (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News

Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, ne-a explicat ce sunt tumorile cranio-cerebrale, care sunt cele mai frecvente și ce trebuie făcut atunci când o durere de cap este persistentă.

Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Dan Benția, ne-a vorbit despre:

Ce sunt tumorile cranio-cerebrale?

"Tumorile sunt împărțite în mai multe categorii. Cele aflate la nivelul calotei craniene se numesc tumori craniene, iar cele situate sub dura mater se numesc tumori intracraniene sau cerebrale"

Durerea de cap, semnal de alarmă

"Durerea de cap este un simptom pe cât de frecvent, pe atât de nespecific. Cu toate acestea, o durere de cap persistentă, care nu mai cedează și nu răspunde la analgezicele uzuale, poate reprezenta un semn de alarmă"

Cele mai frecvente tumori intracraniene

"Cele mai frecvente tumori nu se dezvoltă din neuroni. Există și neurocitoame și alte tumori rare, dar cele mai frecvente provin din celulele gliale. De aici și denumirea de glioame"

Accesibilitatea tratamentelor în România

"În marile centre universitare de neurochirurgie s-au făcut pași foarte importanți. Atât în spitalele de stat, cât și în cele private, investițiile și dezvoltarea profesională au contribuit la creșterea nivelului serviciilor medicale"

Neuronavigația, "Waze-ul" chirurgului în operațiile pe creier

"Neuronavigația este asemănătoare cu un sistem GPS, precum Waze sau Google Maps. Nu înlocuiește chirurgul, dar îl conduce cu precizie către țintă. Pe baza imaginilor CT și RMN efectuate înaintea operației, împreună cu instrumente speciale, sistemul ne arată în timpul intervenției exact unde ne aflăm în creier, în trei dimensiuni"

Tratamentul multidisciplinar

"Oncoboardul reprezintă o echipă multidisciplinară implicată în tratamentul pacientului oncologic. Din această echipă fac parte neurochirurgul, medicul radiolog specializat în imagistică, oncologul medical, radioterapeutul, anatomopatologul, fiziokinetoterapeutul, medicul de recuperare medicală, neurologul, logopedul, psihologul și, în anumite situații, psihiatrul"

Mituri și realități despre tumorile cerebrale

"Se discută de mult timp despre posibila legătură dintre traumatismele cranio-cerebrale și apariția unor tumori, în special a meningioamelor"

Când trebuie investigată o durere de cap prin RMN?

"Chiar și o durere de cap aparent banală, dar care nu mai cedează și este prezentă aproape zilnic timp de câteva luni, reprezintă un semnal de alarmă"

Emisiunea va fi difuzată marți, 14 iulie, de la ora 14:00 pe:

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