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Noi drepturi pentru victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990. Ce prevede legea promulgată de Nicușor Dan

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 13 Iul 2026
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Victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 vor avea noi beneficii, prevăzute de o lege promulgată luni de președintele Nicușor Dan.

Victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizaţie reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical şi tratamente în regim gratuit. Totodată, se pot pensiona cu cinci ani înainte de vârsta standard, potrivit prevederilor unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan. Legea va intra în vigoare în 2027.

Cine sunt considerate victime ale Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990

Victime ale evenimentelor din perioada 13 - 15 iunie 1990 sunt considerate urmaşii persoanelor care au murit în timpul violenţelor de la Bucureşti, persoane care au fost rănite, arestate ori reţinute atunci.

Victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 pot primi gratuit un loc de veci.Sunt scutite de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă şi terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat ori hidramat şi mototriciclu, aflate în proprietate ori în coproprietate cu soţul/soţia, dar şi de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat.

Alte beneficii pentru victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990

Victimele Mineriadei mai beneficiază de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, de 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători.

De aceste gratuităţi beneficiază şi persoana care are calitatea de însoţitor al persoanei cu grad de invaliditate ori al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de însoţitor.

Începând cu al doilea an de la acordare, indemnizaţia prevăzută se indexează an de an, din oficiu, cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică pentru anul calendaristic anterior.

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Comentarii (2)

Mihai   •   13 Iulie 2026   •   17:21

Bine că tăiem de la fraierii care au luptat pentru țară în război sau în teatrele de operații dar le dăm privilegii unora care au dus România în haos! Eu nu uit cum am văzut, tânăr fiind, cum acești demonstranți pașnici au aruncat un polițist pe geamul de la etajul 5 din DGPMB. Strigătul lui disperat când cădea spre moarte mi-a rămas în urechi. Au făcut minerii abuzuri? Evident! Dar nici să nu aud că ăia erau niște sfinți!

Ion   •   13 Iulie 2026   •   16:42

Așa zisele victime cu ce bani au stat în Pța ,prima tentativa de disoluție a statului ,mai trebuie sa le dam la trântorilor ăștia și sufletul

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