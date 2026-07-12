Insula Qeshm, lovită de mai multe proiectile după reluarea ostilităților dintre SUA și Iran

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Presa de stat iraniană a anunțat că mai multe proiectile au lovit duminică insula Qeshm, din Strâmtoarea Ormuz.

Mai multe proiectile au lovit duminică insula iraniană Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat presa de stat iraniană, după reluarea ostilităţilor între Teheran şi Washington, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Între 10 şi 11 proiectile inamice au lovit insula Qeshm duminică după-amiază", a declarat Hossein Amir Teymouri, guvernatorul insulei, pentru agenţia de ştiri Irna, adăugând că "toate ţintele au fost militare" şi că nu au existat victime.

Portalul de ştiri Axios, care citează un important oficial american, a relatat duminică că Statele Unite au efectuat mai multe atacuri asupra sistemelor iraniene de apărare antirachetă şi antiaeriană, şi au lovit bărci cu motor ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) în mai multe locuri din jurul Strâmtorii Ormuz.



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Un angajat în telecomunicaţii a fost ucis şi alţi doi au fost răniţi

Un angajat în telecomunicaţii a fost ucis şi alţi doi au fost răniţi în atacuri lansate asupra provinciei Hormozgan din sudul Iranului, a relatat presa de stat iraniană, în urma reluării ostilităţilor între Teheran şi Washington, relatează AFP.

"În urma atacului inamicului asupra insulei Farur, în oraşul port Bandar Lengeh, un angajat al companiei naţionale de telecomunicaţii a fost ucis în timp ce se afla în timpul serviciului, iar doi dintre colegii săi au fost răniţi", a relatat agenţia de ştiri iraniană Irna.

Presa iraniană a raportat duminică noi explozii pe coasta de sud a ţării, lângă Strâmtoarea Ormuz, în urma unui val de atacuri lansate de SUA în timpul nopţii, relatează dpa.

Agenţia de ştiri Tasnim a anunţat că exploziile s-au produs în oraşul port Bandar Abbas, nu departe de insula Qeshm.

Nu au existat pentru moment detalii cu privire la cauza exploziilor.

Agenţia de ştiri Irna a făcut referire la "atacuri ostile" în Bandar Abbas, unde explozii succesive au fost auzite în mai multe zone ale oraşului duminică seara. Potrivit sursei citate, zonele vizate găzduiesc instalaţii militare, iar incidentul este investigat.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut duminică Statelor Unite şi Iranului să dea dovadă de "maximă reţinere" şi să înceapă urgent negocierile după o nouă reluare a ostilităţilor.

"Secretarul general este profund îngrijorat de escaladarea semnificativă şi reluarea confruntărilor militare din Golf" şi "face apel la toate părţile să dea dovadă de maximă reţinere" şi "să reia urgent negocierile", a declarat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, într-un comunicat.

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