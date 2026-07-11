Fotbalistul Jayden Adams a murit la 25 de ani, la câteva zile după ce a jucat la Cupa Mondială

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Echipa națională de fotbal a Africii de Sud este în doliu, după moartea neașteptată a mijlocașului Jayden Adams.

Mijlocașul selecționatei sud-africane și a echipei Mamelodi Sundowns, Jayden Adams, a murit la vârsta de 25 de ani, la doar câteva săptămâni după ce a jucat pentru țara sa la Cupa Mondială, scrie BBC.

Adams a participat la toate cele trei meciuri din grupele Africii de Sud din cadrul turneului, unde au ajuns în fazele eliminatorii, înainte de a pierde în fața Canadei, co-gazdă, în șaisprezecimi.

„Cu un profund șoc și o inimă grea am aflat de trecerea în neființă a lui Jayden Adams”, a declarat Gayton McKenzie, ministrul sud-african al sportului, artelor și culturii, într-un comunicat.

„Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite talente tinere ale sale, iar națiunea noastră este în doliu alături de familia sa, de coechipierii săi și de milioanele de suporteri care l-au văzut crescând de la un jucător promițător al academiei la un internațional cu drepturi depline al Bafana Bafana”, a mai precizat Gayton McKenzie.

Cauza decesului lui Jayden Adams? Ce se știe până acum?

Poliția din Africa de Sud a anunțat că a deschis o anchetă după ce trupul unui bărbat în vârstă de 25 de ani a fost găsit sâmbătă dimineață într-o casă din Schotschekloof, o suburbie din centrul orașului Cape Town.

„Cauza decesului lui Jayden nu a fost încă confirmată și doresc să fac apel la membrii presei și la public să dea dovadă de reținere și compasiune și să se abțină de la speculații, în timp ce familia sa și echipa Mamelodi Sundowns beneficiază de spațiul și intimitatea de care au nevoie în aceste momente incredibil de dificile. Orice informație oficială va fi comunicată de părțile competente în timp util”, a mai transmis McKenzie.

Adams a fost titular în egalul 1-1 împotriva Republicii Cehe din Grupa A, în ciuda faptului că a aflat că bunica sa a decedat cu doar câteva ore înainte de începerea meciului.

Uniunea Sud-Africană de Fotbal a declarat că este „devastată de trecerea în neființă” a lui Adams, care a debutat pentru țara sa în 2022.