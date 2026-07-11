Patru persoane, căzute într-o prăpastie în Bucegi. Intervin elicopterele / video

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Patru persoane care practicau alpinism au căzut sâmbătă într-o prăpastie din Munții Bucegi. Două elicoptere intervin la faţa locului.

Patru persoane au căzut, sâmbătă, într-o prăpastie din masivul Bucegi, la faţa locului fiind aşteptate să intervină două elicoptere în sprijinul salvamontiştilor, scrie Agerpres.

"Intervenţie în desfăşurare pentru salvarea a patru persoane căzute pe Albişoara Brânei din Bucegi. Avem confirmarea sosirii a două elicoptere de la Târgu Mureş şi Caransebeş", se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, cele patru persoane practicau alpinism.

"Echipele de intervenţie acţionează pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. Conform primelor informaţii, acestea s-au prăbuşit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare", arată sursa citată.

ISU Prahova a precizat că, din cele patru persoane conştiente iniţial, una a intrat în stare de inconştienţă.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă a fost alocat şi un elicopter Black Hawk de la Bucureşti, la bordul căruia va fi şi o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

În sprijinul misiunii de salvare, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unităţi de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Acestea se vor deplasa pe stadionul din oraşul Buşteni.